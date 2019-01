Basket | FIBA Europe Cup | Sassari sbanca Varese nel derby italiano e si prende il primo

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : Sassari sconfigge il Donar Groningen e vola con Varese agli ottavi di finale : Missione compiuta per la Dinamo Sassari. Nella quarta giornata della seconda fase a gironi della FIBA Europe Cup 2018-2019 di Basket, la formazione guidata da Vincenzo Esposito sconfigge agevolmente gli olandesi del Donar Groningen con il punteggio di 97-74 e conquista l’accesso agli ottavi di finale. Vittoria netta della compagine sarda, che supera un momento di difficoltà ad inizio ripresa e gestisce senza rischiare nulla ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : Varese sbanca Larnaca e si avvicina agli ottavi di finale : La Pallacanestro Varese è ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale della FIBA Europe Cup 2019. La squadra lombarda ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva della seconda fase, espugnando il campo dell’AEK Larnaca per 74-59 ed ora deve attendere la partita tra Sassari e Groningen per avere la matematica certezza del passaggio del turno. In caso di vittoria dei sardi, infatti, Varese sarebbe irraggiungibile per gli olandesi, ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : Varese e Sassari vincono in trasferta contro Donar e Petrolina e avvicinano la qualificazione : Prosegue al meglio il cammino Europeo della Pallacanestro Varese e della Dinamo Sassari. Nella terza giornata della seconda fase della FIBA Europe Cup 2018-2019 di Basket, le due formazioni italiane hanno conquistato altrettanti successi in trasferta portandosi rispettivamente in prima e seconda posizione nel gruppo K. Al termine del girone di andata, e dunque con tre partite ancora da giocare, sono ottime le prospettive di qualificazione per le ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : Varese espugna Sassari e vince il derby : Continua l’ottimo momento della Pallacanestro Varese, che conquista anche il derby italiano contro la Dinamo Sassari nella seconda giornata della seconda fase della FIBA Europe Cup. I lombardi si sono imposti 90-87 al termine di una partita che ha visto Varese rimontare anche 23 punti di svantaggio, grazie anche ad un parziale di 27-10 nell’ultimo quarto. A Sassari non bastano i 19 punti di Jaime Smith, mentre in casa Varese il ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : Sassari e Varese cominciano bene in vista del derby della prossima settimana : Doppia vittoria per Sassari e Varese nel primo incontro della seconda fase dell’edizione 2018-2019 di FIBA Europe Cup. Le due formazioni, entrambe inserite nel gruppo K, hanno battuto rispettivamente gli olandesi del Donar Groningen e i ciprioti del Petrolina AEK Larnaca, dandosi così appuntamento al derby della settimana prossima con una vittoria a testa. DONAR GRONINGEN-DINAMO Sassari 78-84 Sassari esordisce nella seconda fase di FIBA ...

Fiba Basketball World Cup 2019 Qualifiers – Domani Polonia-Italia : i 12 di Sacchetti : Fiba Basketball World Cup 2019 Qualifiers: i 12 per Polonia-Italia. Dentro Cinciarini e Fontecchio, out Michele Vitali e Ricci Al termine dell’allenamento pomeridiano all’Ergo Arena, il CT Meo Sacchetti ha scelto i dodici Azzurri che scenderanno in campo Domani (ore 20:15, diretta su SkySport) contro la Polonia, per la decima gara di Fiba World Cup 2019 Qualifiers. Nel roster che affronterà la squadra di coach Mike Taylor ci ...

Fiba Basketball World Cup 2019 Qualifiers – L’Italia vola a Danzica per la sfida contro la Polonia : Fiba Basketball World Cup 2019 Qualifiers: azzurri a Danzica. Domenica 2 dicembre (20.15) contro la Polonia Due ore di volo per raggiungere Danzica, dove domenica sera L’Italia affronterà la Polonia nella seconda gara della quinta finestra di qualificazione al Mondiale 2019. Gli Azzurri, reduci dalla bella prestazione di ieri sera contro la Lituania (70-65) in un PalaLeonessa gremito, hanno bisogno di una vittoria per mettere dalla loro ...