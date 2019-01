Basket | Champions League 2019 | Venezia batte Nanterre all’overtime e si qualifica per gli

Basket - Champions League 2019 : la Virtus Bologna perde a Strasburgo e si giocherà il primo posto contro il Promitheas : La Segafredo Virtus Bologna esce sconfitta dal Rhénus Sport di Strasburgo, dove la formazione di casa riesce a prevalere per 83-80 nel tredicesimo e penultimo turno della regular season di Champions League. Il discorso primo posto nel girone, per gli uomini di Sacripanti, è dunque rinviato all’incontro del prossimo 6 febbraio contro il Promitheas al PalaDozza. La squadra di casa, invece, potrà affrontare la trasferta di Ostenda ...

Basket - Champions League 2019 : rimonta incompiuta per Bologna - il Besiktas passa al PalaDozza per 70-71 : La Segafredo Virtus Bologna prima va sotto di 22 punti all’intervallo, poi rischia di vincere e infine perde soltanto sulla sirena nell’incontro valido per la dodicesima giornata di Champions League 2018-2019 contro il Besiktas. 70-71 il punteggio finale in favore degli uomini di Dusko Ivanovic, che prima di rischiare di gettare via la partita trovano 18 punti dell’ex Avellino Jason Rich, 13 di Phil Pressey, 12 di Robin Benzing ...

Basket - Champions League 2019 : Venezia perde in casa con Bonn e rimanda la qualificazione : La Reyer Venezia rimanda ancora la qualificazione, perdendo nella terzultima giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra di coach De Raffaele è stata sconfitta in casa dai tedeschi del Telekom Bonn per 73-69. Una sconfitta che lascia Venezia sempre al secondo posto, mentre Bonn ha ancora speranze di raggiungere il quarto posto. Deron Washington è il miglior marcatore di Venezia con 17 punti, anche se l’americano aveva ...

Basket - Champions League 2019 : Avellino paga le tante assenze e cade sul campo del Banvit - qualificazione rimandata : Serviva una vittoria nella dodicesima giornata della Basketball Champions League 2018-2019 ad Avellino per non complicare il proprio cammino in ottica qualificazione. Invece la formazione allenata da Nenad Vucinic si è dovuta arrendere con il punteggio di 96-88 sul campo del Banvit, al termine di una partita che la squadra turca ha condotto con personalità meritando ampiamente la vittoria. Gli irpini pagano le tante assenze e scivolano al terzo ...

Basket - 12a giornata Champions League 2019 : Avellino e Venezia per ipotecare la qualificazione contro Banvit e Bonn - Bologna per il primo posto : Si avvicina ormai la conclusione della fase a gironi della Basketball Champions League 2018-2019. Con la dodicesima giornata, in programma tra oggi, martedì 22, e domani, mercoledì 23 gennaio, si aprono gli ultimi tre turni, fondamentali per definire il tabellone degli ottavi di finale (gare di andata e ritorno dal 5 al 13 marzo). Il regolamento prevede incroci già programmati tra le prime e le quarte e tra le seconde e le terze dei quattro ...

Basket - Champions League : Venezia sfida Bonn e sogna i play off : Venezia - Vincere per centrare la qualificazione ai playoff di Champions League. Questo l'obiettivo della Reyer Venezia che martedi sera alle 20,30 affronta al Taliercio la Telekom Bonn con la ...

Basket - Champions League - Avellino in Turchia. Maffezzoli : «Il Banvit è un'altra squadra» : Avellino - Il big match di Champions League può riaccendere la Sidigas Avellino . La squadra di Vucinic va in Turchia per la dodicesima giornata del gruppo A. Di fronte il Banvit che condivide il ...

Basket - Champions League 2019 : Bologna vince a Bayruth e va agli ottavi. Avellino sconfitta in casa da Murcia : Una vittoria ed una sconfitta per il Basket italiano nella serata di Champions League. La Virtus Bologna stacca il biglietto per gli ottavi, confermandosi al vertice del gruppo D, ottenendo una bella vittoria esterna in casa degli israeliani del Bayruth per 93-83. Si conferma l’ottimo momento di forma per la squadra di coach Sacripanti, che ottiene il nono successo in Europa e festeggia anche al meglio una quattro giorni che ha portato ...

Come funziona l’Eurolega di Basket (la prossima Champions) : Undici club fissi, cinque per titolo sportivo Undici club sono fissi mentre cinque vi accedono annualmente al raggiungimento di determinati obiettivi. È questa la sintesi dell’Eurolega di basket citata dall’intervista del sottosegretario Giorgetti alla Gazzetta dello Sport: Mi piacerebbe discutere di tante questioni di cui si parla pochissimo, Come le organizzazioni private che mettono da parte il risultato sportivo, modello Eurolega ...

Basket - Champions League 2019 : Venezia spettacolo a Tenerife - Bramos e Haynes ipotecano l’accesso agli ottavi battendo la prima del girone : L’Umana Reyer Venezia si rende protagonista di una grande notte a Tenerife. Nell’11° turno di Champions League, la formazione allenata da Walter De Raffaele batte l’Iberostar primo nel girone B e quinto in Liga ACB col punteggio di 78-80 e mette una serissima ipoteca sulla qualificazione per gli ottavi di finale della competizione europea sotto l’egida della FIBA. In quella che, a tutti gli effetti, è una battaglia ...

Basket - Champions League 2019 : Avellino e Venezia sfidano Tenerife e Murcia - trasferta tedesca a Bayreuth per Bologna : È ripreso al meglio il cammino delle tre formazioni italiane impegnate nella Basketball Champions League 2018-2019. La scorsa settimana Sidigas Avellino, Umana Reyer Venezia e Segafredo Virtus Bologna hanno ottenuto tre importanti vittorie nelle rispettive partite, compiendo un passo deciso verso la qualificazione al secondo turno. Nell’undicesima giornata della fase a gironi, in programma tra martedì 15 e mercoledì 16 gennaio, due sfide ...

Basket - Champions League 2019 : vittoria sofferta per la Virtus Bologna - Petrol Olimpija sconfitto nel finale : Nell’ultima sfida in programma per la decima giornata della Basketball Champions League 2018-2019, la Virtus Bologna supera gli sloveni del Petrol Olimpija con il punteggio di 87-84. Successo importante per la formazione di Pino Sacripanti, che torna a vincere dopo due sconfitte consecutive e difende la prima posizione in classifica nel gruppo D avvicinando la qualificazione. Gara in salita per la squadra emiliana, che paga una brutta ...

Basket - Champions League 2019 : tutto facile per Venezia contro i cechi dell’Opava : La Reyer Venezia domina contro i cechi dell’Opava nella decima giornata di Champions League. La squadra di coach De Raffaele si è imposta 102-81 e consolida il suo secondo posto nel gruppo B alle spalle degli spagnoli di Tenerife. Ottima prestazione di Austin Daye, miglior marcatore di Venezia con 20 punti e anche di MarQuez Haynes, che mette a referto 17 punti. Ai cechi non bastano gli 11 punti sia di Bukovjan sia di Gniadek. Buon inizio ...

Basket - Champions League : vincono Avellino e Venezia : ROMA - vincono le due italiane impegnate in Fiba Champions League. Martedì positivo per Avellino e Venezia, con gli irpini a segno fuori casa e al secondo posto alle spalle di Murcia nel Girone A, e i ...