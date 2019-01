Bambino ucciso a Napoli | la sorellina sta meglio | sentita dal pm

Bambino ucciso nel Napoletano - forse Giuseppe poteva salvarsi : Il piccolo Giuseppe, il Bambino ucciso a Cardito dal compagno della madre , forse si sarebbe potuto salvare . Nella ricostruzione degli eventi c'è infatti un "buco" di due ore , tra quando l'uomo ha ...

Bambino ucciso a Cardito : oggi autopsia. Interrogatorio per il 24enne - : Tony Essoubti Badre, accusato di aver picchiato a morte il piccolo Giuseppe, di 7 anni, e ferito gravemente la sorellina di 8, sarà ascoltato dal Gip questa mattina nel carcere di Napoli-Poggioreale. ...

Bambino ucciso a Cardito : oggi autopsia. Interrogatorio per il 24enne : Bambino ucciso a Cardito: oggi autopsia. Interrogatorio per il 24enne Tony Essoubti Badre, accusato di aver picchiato a morte il piccolo Giuseppe, di 7 anni, e ferito gravemente la sorellina di 8, sarà ascoltato dal Gip questa mattina nel carcere di Napoli-Poggioreale. L'uomo ieri ha confessato il delitto Parole ...

Bambino ucciso dal compagno della madre che confessa “Avevano rotto il lettino nuovo”. La sorella fuori pericolo : Noemi è fuori pericolo, ma quello che ha vissuto domenica pomeriggio difficilmente riuscirà a lenirlo come accadrà per il colpi ricevuti, le botte, le percosse, i colpi di scopa ricevuti da quell’uomo che lei chiama “papà”: “Andate a prendere mio fratello, lo sta picchiando mio padre”. Queste le sue prime parole una volt arrivata in codice rosso all’ospedale Santobono di Napoli. Noemi ha 8 anni e forse ancora non le ...

Cardito - confessa il 24enne : Bambino ucciso per aver rotto il letto - : Il 24enne, fermato per omicidio volontario, e tentativo di omicidio avrebbe raccontato il movente dopo un lungo interrogatorio dicendo: "Avevamo fatto sacrifici per comprarlo"

Cardito - confessa il 24enne : Bambino ucciso per aver rotto il letto : Cardito, confessa il 24enne: bambino ucciso per aver rotto il letto Il 24enne, fermato per omicidio volontario, e tentativo di omicidio avrebbe raccontato il movente dopo un lungo interrogatorio dicendo: “Avevamo fatto sacrifici per comprarlo" Parole chiave: ...

Cardito - Napoli : ucciso Bambino di 7 anni con una scopa : fermato il compagno della madre : Orrore a Cardito in provincia di Napoli: un bimbo di 7 anni ha perso la vita. Secondo le rivelazioni riferite dalla sorellina, anche lei vittima del pestaggio ma per fortuna fuori pericolo di vita, a compiere un gesto cosi efferato e disumano sarebbe stato il compagno della madre del piccolo. La bimba ancora scossa ha raccontato di essere stata picchiata con una scopa. Gli inquirenti, giunti sul posto del delitto, hanno come da prassi ...

Bambino ucciso a bastonate - grave la sorellina. Orrore a Napoli : E' un giallo alle porte di Napoli il brutale pestaggio di due fratellini, uno dei quali è morto per la violenza delle botte. A Cardito, nel Napoletano, l'equipaggio di una volante del commissariato di Afragola, intervenuto per sedare una lite tra conviventi, ha trovato un Bambino di 6 anni senza vita e la sorellina di 7 in gravissime condizioni. La bambina è stata ricoverata nell'ospedale pediatrico di Napoli ...

Bambino ucciso di botte e sorellina grave - giallo a Napoli : E' un giallo alle porte di Napoli il brutale pestaggio di due fratellini, uno dei quali è morto per la violenza delle botte. A Cardito, nel Napoletano, l'equipaggio di una volante del commissariato di ...

Bambino ucciso di botte e sorellina grave - giallo a Napoli : E' un giallo alle porte di Napoli il brutale pestaggio di due fratellini, uno dei quali è morto per la violenza delle botte. A Cardito, nel Napoletano, l'equipaggio di una volante del commissariato di Afragola intervenuta per sedare una lite tra conviventi ha trovato un Bambino di 6 anni senza vita e la sorellina di 7 in gravissime condizioni. La bambina è stata ricoverata nell'ospedale pediatrico di Napoli Santobono in ...

Bambino di tre anni ucciso - due ergastoli : ANSA, - COSENZA, 21 GEN - Sono stati condannati all'ergastolo Faustino Campilongo, di 42 anni, e Cosimo Donato, di 41, imputati dell'omicidio di Nicolas "Cocò" Campolongo, il Bambino di tre anni ...

In Indiana un 16enne ha ucciso la fidanzata incinta a coltellate perché non voleva tenere il Bambino : Aaron Trejo, studente e giocatore di football di 16 anni, ha ucciso a coltellate la 17enne Breana Rouhselang, incinta da 6 mesi del loro bambino. Di fronte agli inquirenti ha confessato - non immediatamente, poi ha ceduto alla pressione - di averlo fatto perché aveva aspettato troppo prima di abortire: "Ho agito. Le ho tolto la vita".L'autopsia ha rilevato numerose coltellate e segni di strangolamento sul collo, fatti con la sciarpa della ...

Mantova - Bambino ucciso dal padre nell'incendio della casa/ Interrogato Gianfranco Zani : "Non sono stato io" - IlSussidiario.net : Mantova, bambino ucciso dal padre nell'incendio della casa. Interrogato Gianfranco Zani: "Non sono stato io". Le ultime notizie

MANTOVA - LA MADRE DEL Bambino ucciso DAL PADRE/ "Nessuno mi ha ascoltata - ho chiesto più volte aiuto" - IlSussidiario.net : MANTOVA, la MADRE del BAMBINO UCCISO dal PADRE. Ultime notizie: "Perché non ha bruciato casa al mattino?". Il racconto disperato della donna