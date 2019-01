Bambini al freddo e senza mangiare per farli ammalare Arrestate 2 maestre a Torino

huffingtonpost

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Iiscritti al loro asilo erano troppi e, per questo motivo, leli maltrattavano per. In una mansarda non autorizzata li lasciavano col riscaldamento spento, li strattonavano, li lasciavano piangere ore per la fame o per il sonno. E' quanto la polizia ha scoperto in un nido in famiglia privato, a, dove hanno arrestato due. T.S. e M.F., entrambe italiane, che si trovano ora in carcere con l'accusa di maltrattamenti continuati, in concorso, aggravati dalla minore età delle vittime.L'indagine della polizia, che sarebbe scattata in seguito alla denuncia di alcuni dipendenti, è stata coordinata dal Gruppo Fasce Deboli della Procura del capoluogo piemontese.Dallo scorso novembre, la Squadra Mobile della Questura diha accertato le gravissime irregolarità nella gestione dell'asilo con il supporto di intercettazioni ...