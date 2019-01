Aveva foto pedoporno | in cella professore

Finge di essere la figlia 11enne e fa arrestare il pedofilo : “‘Le’ Aveva inviato foto di sé nudo” : Blake Pitchford ha inviato foto sessualmente esplicite di se stesso al padre della bimba, convinto che fosse lei. A quel punto l'uomo ha contattato la polizia che ha fermato il 27enne inglese. Il pedofilo è stato condannato dalla Corte di Bolton a un ordine restrittivo di tre anni.Continua a leggere

Gran Bretagna - donna picchiata a sangue dal compagno : Aveva cambiato la foto di Facebook : Lois Ashton, 29enne di Liverpool, ha deciso di raccontare la sua esperienza, per aiutare altre donne vittime di violenza: "All'inizio era affascinante e molto gentile con me - ha spiegato la vittima - ma con il passare dei mesi, è cambiato". L'uomo l'ha picchiata a sangue in seguito a un attacco di gelosia.Continua a leggere

Morto Fernando Aiuti. Il suo bacio foto simbolo per l’Italia che Aveva paura dell’Aids : Addio all’immunologo Fernando Aiuti, pioniere della lotta all’Aids. Fondatore dell’Anlaids (Associazione Nazionale per la lotta contro l’Aids), era ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma: è Morto a 83 anni. Aiuti, deceduto nella tarda mattinata di oggi, 9 gennaio, avrebbe perso la vita “per le complicanze immediate di un trauma da caduta dalla rampa delle scale adiacente il reparto di degenza”, spiega in ...

11enne di Modena multato e fotosegnalato : Aveva il biglietto sbagliato sull'autobus : Un bambino di 11 anni è stato multato e fotosegnalato per aver usato il biglietto sbagliato sull'autobus. Il fatto è accaduto a Modena, dove la società degli autobus - la Seta - sta ricevendo forti critiche per essere stati così rigidi con un bambino, che è tornato a casa con una multa da 67 euro.Quello del ragazzino è stato un banale errore, secondo quanto raccontato dal padre. "Mio figlio e i suoi ...

Somalo fermato Aveva foto del Vaticano : 21.35 Parlava del Vaticano mostrandone foto in chat, il 20enne Somalo fermato due giorni fa a Bari per terrorismo internazionale. E' uno dei dettagli investigativi che hanno portato gli inquirenti ad eseguire il fermo d'urgenza. Sentito dal gip il giovane si sarebbe difeso negando l'imminente fuga e respingendo le accuse di detenzione di materiale sospetto, soprattutto foto e video sul cellulare, pur ammettendo il possesso di quei documenti.Il ...

Decollo immediato per due Eurofighter dell’Aeronautica : incertettato veicolo he Aveva interrotto le comunicazioni radio [FOTO] : 1/5 ...

La Cina ha confermato l’arresto del noto fotografo Lu Guang - di cui non si Avevano notizie da un mese : Lu Guang, un famoso fotografo di cui non si avevano notizie da novembre, è stato arrestato in Cina. Lo sospettavano in molti, ma ora è arrivata una conferma da parte di Xu Xiaoli, la moglie che vive negli Stati Uniti.

Morto Sandro Mayer - il giornalista Aveva 77 anni Foto ‘Ha cambiato il nostro lavoro’ «Io che volevo scrivere» : video : Dal 2004 dirigeva alcune testate di Cairo Editore, fra cui «Dipiù» e «Dipiù Tv». Il cordoglio dei colleghi sui social

Spara al ladro e lo uccide : Aveva subito 38 furti Foto «Dormo in negozio» Video Salvini : sto con chi si difende : La vittima è un moldavo di 29 anni ed era armato di un piccone. Il commerciante, un gommista di 57 anni, ha mirato alle gambe ma uno dei due proiettili ha reciso l'arteria femorale del bandito che è morto dissanguato. Ora è indagato per eccesso di legittima difesa

