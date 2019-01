Autostrade - nuove perquisizioni della Guardia di Finanza : nuove perquisizioni della Guardia di Finanza di Genova sono in corso nelle sedi di Spea, la società delegata da Autostrade al monitoraggio della rete autostradale. In particolare, le Fiamme gialle ...

Ponte Morandi - “altri cinque viadotti a rischio” : nuove perquisizioni della Gdf in sedi Autostrade - Spea e uffici sicurezza : Si allarga il filone dell’inchiesta sul Ponte Morandi che sta focalizzando l’attenzione su altri cinque viadotti a rischio tra Genova, Pescara, Bari e altre due città che non sono state svelate. Così dopo il blitz della scorsa settimana, nelle scorse ore la Guardia di finanza ha effettuato nuove perquisizioni e sequestri nelle sedi di Autostrade , Spea e negli uffici dell’Utsa – l’ uffici o tecnico sicurezza ...

Autostrade - Ministro Toninelli : nuove tariffe per i pedaggi : Oltre all’aver bloccato gli aumenti delle tariffe autostradali per il 2019, il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, annuncia su Facebook il suo impegno per la loro riduzione: “Dopo aver bloccato il rincaro dei pedaggi, ora stiamo lavorando per ridurli progressivamente attraverso un sistema tariffario unico che metterà fine ai maxi guadagni dei concessionari. Con il decreto Genova abbiamo affidato all’Autorità di ...