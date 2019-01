Atalanta-Juventus 3-0 | Coppa Italia | impresa della Dea | i bianconeri abdicano dopo

Coppa Italia - Atalanta-Juventus 3-0 : Ronaldo non basta contro la squadra di Gasperini. Doppietta di Zapata : Impresa dell’Atalanta in Coppa Italia. I bergamaschi hanno battuto la Juventus, che ha vinto 4 edizioni consecutive del trofeo nazionale: se avesse vinto anche quest’anno sarebbe stato record europeo. Non sarà così e il merito è dei bergamaschi guidati da Gian Piero Gasperini che hanno travolto la squadra campione d’Italia di Massimiliano Allegri col risultato di 3-0. I nerazzurri sono partiti fortissimo da subito e negli ...

Pagelle Atalanta-Juventus - Coppa Italia 2019 : 3-0 - Zapata non si ferma più. Nella Juve non si salva nessuno : Le Pagelle della partita ATALANTA Berisha 6,5: molto attento il portiere albanese nelle uscite. Dà sicurezza a tutto il reparto e blocca anche l’unico vero tentativo della Juve firmato da Khedira. Toloi 7: il terzetto nerazzurro si sta muovendo bene, mettendo già in fuorigioco più volte gli attaccanti della Juve. Il brasiliano è attento e sicuro. Djimsiti 7: una serata da incorniciare. Insieme a Palomino cancella Ronaldo. Difesa ...

L’Atalanta ha battuto 3-0 la Juventus e si è qualificata alle semifinali di Coppa Italia : Nel terzo quarto di finale di Coppa Italia l’Atalanta ha vinto per 3-0 contro la Juventus e si è quindi qualificata alle semifinali, dove giocherà contro la Fiorentina, che alcune ore prima aveva vinto per 7-1 contro la Roma. Per

