Atalanta-Juventus 3-0 | Castagne più doppio Zapata eliminano CR7

Atalanta-Juventus 3-0 : gol di Castagne e Zapata - doppietta - : In tre minuti, lo spazio di una canzone, l'Atalanta abbassa il volume della stagione della Juventus: niente Coppa Italia dopo quattro successi consecutivi, niente triplete, nessun sicuro avvicinamento ...

Atalanta-Juventus - errore De Sciglio : difensore nel mirino! : ... @Ricciomagico, 30 gennaio 2019 Non vedevamo un assist agli avversari come quello di De Sciglio da quando Renzi disse 'se perso il referendum lascio la politica'. - Socialisti Gaudenti , @socgaudenti,...

Coppa Italia - Atalanta-Juventus 3-0. Addio triplete : Doppietta di Zapata È la Coppa Italia delle sorprese. Dopo il Napoli (che comunque ha perso 2-0 col Milan), la Roma (sconfitta 7-1 dalla Fiorentina), esce anche la Juventus che viene travolta 3-0 dall’Atalanta. Partita senza storia a Bergamo, con reti di Castagne e doppietta di Zapata. Allegri ha schierato Cristiano Ronaldo, Dybala e Bernardeschi. Nel primo tempo, è uscito Chiellini per infortunio. Addio triplete per la Juventus. ...

Coppa Italia - Atalanta-Juventus 3-0 : Ronaldo non basta contro la squadra di Gasperini. Doppietta di Zapata : Impresa dell’Atalanta in Coppa Italia. I bergamaschi hanno battuto la Juventus, che ha vinto 4 edizioni consecutive del trofeo nazionale: se avesse vinto anche quest’anno sarebbe stato record europeo. Non sarà così e il merito è dei bergamaschi guidati da Gian Piero Gasperini che hanno travolto la squadra campione d’Italia di Massimiliano Allegri col risultato di 3-0. I nerazzurri sono partiti fortissimo da subito e negli ...

Atalanta-Juventus 3-0 - Coppa Italia : impresa della Dea - i bianconeri abdicano dopo quattro stagioni. Nerazzurri in semifinale : L’Atalanta ha firmato una clamorosa impresa e ha sconfitto la Juventus per 3-0 nei quarti di finale della Coppa Italia, la Dea si è qualificata alle semifinali (ora giocherà contro la Fiorentina) e ha eliminato a sorpresa i bianconeri che avevano vinto le ultime quattro edizioni del torneo. Gli orobici hanno inflitto ai Campioni d’Italia la prima sconfitta stagionale in competizioni nazionali: dopo 19 vittorie e 2 pareggi in ...

Pagelle Atalanta-Juventus - Coppa Italia 2019 : 3-0 - Zapata non si ferma più. Nella Juve non si salva nessuno : Le Pagelle della partita ATALANTA Berisha 6,5: molto attento il portiere albanese nelle uscite. Dà sicurezza a tutto il reparto e blocca anche l’unico vero tentativo della Juve firmato da Khedira. Toloi 7: il terzetto nerazzurro si sta muovendo bene, mettendo già in fuorigioco più volte gli attaccanti della Juve. Il brasiliano è attento e sicuro. Djimsiti 7: una serata da incorniciare. Insieme a Palomino cancella Ronaldo. Difesa ...

