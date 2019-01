Atalanta-Juve | le probabili formazioni di Coppa Italia

Atalanta-Juventus - le quote dei quarti di Coppa Italia : Atalanta e Juventus tornano si ritrovano stadio Atleti Azzurri d'Italia per contendersi un posto in semifinale di Coppa Italia. Entrambe le squadre hanno superato gli ottavi vincendo 2-0 in trasferta, ...

Atalanta-Juve - il Papu Gomez cerca la rivincita un anno dopo : Alejandro Gomez, 30 anni. Getty Per la rivincita, personale e di squadra. Esattamente un anno dopo. Il 30 gennaio 2018 l'Atalanta sfidava la Juventus per la prima delle due semifinali di Coppa Italia. ...

Coppa Italia - Atalanta-Juventus : ecco la probabile formazione di Allegri : TORINO - Dopo il successo in rimonta in campionato contro la Lazio , la Juventus di Massimiliano Allegri torna in campo per i quarti di finale di Coppa Italia : i bianconeri affronteranno questa sera ...

Juventus - il triplete stasera passa dall'Atalanta : Se la Juventus dei sette scudetti consecutivi e delle due finali di Champions ha vinto soltanto tre volte contro l'Atalanta negli ultimi sei scontri diretti un motivo ci sarà. La resistenza orobica ha ...

Atalanta-Juventus probabili formazioni Coppa Italia : torna Pjanic : ATALANTA JUVENTUS probabili formazioni- L’Atalanta si prepara ad ospitare la Juventus per il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Allegri si affiderà ad un sostanziale turnover anche se non mancheranno le super conferme dal primo minuto. In porta spazio a Perin, il quale come annunciato da Allegri rappresenterà il portiere titolare […] L'articolo Atalanta-Juventus probabili formazioni Coppa Italia: torna Pjanic ...

Juventus - in Tim Cup rientra Cancelo : il possibile undici anti Atalanta : Quello di oggi è stato un pomeriggio di lavoro per la Juventus che si è allenata in vista del match di domani sera contro l'Atalanta. Nella seduta odierna i bianconeri hanno fatto le ultime prove tattiche in vista della Coppa Italia. I dubbi del tecnico livornese sono soprattutto a centrocampo e in attacco. Per la partita di mercoledì sera la Juve ritrova due pedine importanti visto che nell'elenco dei convocati sono rientrati Miralem Pjanic e ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : la Juventus affronta l’Atalanta - quarto di finale insidioso per i bianconeri : Dopo la sofferta vittoria contro la Lazio di domenica, per la Juventus è già tempo di pensare alla Coppa Italia, e all’insidioso confronto allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, in una sfida decisiva, che manderà in semifinale una delle due squadre. Per i bianconeri sarà una sfida fondamentale, un passo importante verso il triplete, per cui l’allenatore Massimiliano Allegri punterà ...