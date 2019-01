Atalanta-Fiorentina | Semifinale Coppa Italia 2019 | date | programma | orari e tv

Coppa Italia in diretta tv : Fiorentina-Roma su Rai2 - Atalanta-Juventus su Rai1 : Dopo Milan-Napoli di ieri sera, oggi torna in campo la Coppa Italia: in programma due quarti di finale, partite secche, con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità. Si tratta di Fiorentina-Roma e di Atalanta-Juventus. Il primo match avrà inizio alle ore 18.15 e sarà trasmesso da Rai2, mentre il secondo inizierà alle 20.45 e sarà proposta da Rai1. Confermata la novità, già sperimentata nello scorso turno, ...

Coppa Italia - il Milan elimina il Napoli. Oggi Fiorentina-Roma e Atalanta Juve : Il Milan centra la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, con un convincente 2-0 al Napoli: doppietta del neo acquisto Piatek. Il Napoli di Ancelotti lontano 11 punti dalla Juventus in ...

Coppa Italia - Fiorentina-Roma sul filo. Atalanta-Juventus : bianconeri avanti su Sisal Matchpoint - ma occhio a Zapata : Gare equilibratissime negli ottavi di finale di Coppa Italia. A cominciare da Fiorentina-Roma, con i toscani in grande spolvero in questo inizio 2019 grazie soprattutto al nuovo innesto Luis Muriel, autore di 3 reti in altrettante presenze al suo ritorno in Italia. La Fiorentina però, è stata eliminata in cinque delle ultime otto partecipazioni ai quarti di finale di Coppa Italia, due volte proprio dalla Roma. Un copione che dovrebbe ...

Serie A - pazzo 3-3 tra Atalanta a Roma. Vincono Fiorentina - Spal e Frosinone : Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Sampdoria e Sassuolo e il pareggio tra Milan e Napoli, la 21esima di Serie A è proseguita con il pirotecnico anticipo dell'ora di pranzo tra il Chievo Verona di Di Carlo e la Fiorentina di Stefano Pioli, finita 3-4 in favore degli ospiti andati in gol con Chiesa, autore di una doppietta, Muriel e Benassi. Di Pellissier, Djordjevic e Stepinski le reti clivensi con Pellissier che ha anche ...

Fiorentina - chiesto Castagne : la risposta dell'Atalanta : La Fiorentina ha chiesto Timothy Castagne all'Atalanta: proposto un prestito oneroso, a un milione di euro, con diritto di riscatto a 7. Secondo La Gazzetta dello Sport , però, i nerazzurri hanno subito respinto l'assalto viola perché Gian Piero Gasperini considera incedibile l'esterno.

Roma - infortunio per Under : lesione al retto femorale sinistro. Salterà Atalanta - Milan e Fiorentina in Coppa Italia : La partita di Cengiz Under contro il Torino era durata appena sei minuti. Poi l'accelerazione sulla fascia destra e l'infortunio alla coscia sinistra. Infine l'esito degli esami, che hanno evidenziato ...

Serie A - l'Atalanta a valanga sul Frosinone. Pirotecnico 3-3 tra Fiorentina-Sampdoria : Dopo i tre anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Roma e Parma e il pareggio tra Inter e Sassuolo, la 20esima giornata di Serie A è proseguita alle 12:30 di oggi con la netta vittoria dell'...

Serie A - i risultati di oggi (20 gennaio) : Fiorentina-Sampdoria 3-3 - Frosinone-Atalanta 0-5. Poker di Zupata - doppietta di Quagliarella e Muriel : Prosegue la 20^ giornata della Serie A 2019 di calcio, si sono giocati tre partite in questa prima parte di domenica. L’Atalanta ha nettamente vinto il lunch match con un perentorio 5-0: la Dea passa in vantaggio all’undicesimo minuto, traversone di Pasalic a centro area e Mancini svetta di testa sorprendendo la difesa avversaria. A quel punto inizia lo show personale di uno scatenato Duvan Zapata che firma un Poker spettacolare : al ...

Calciomercato - Fiorentina e Atalanta si rinforzano [NOMI e DETTAGLI] : Il Calciomercato è sempre più nel vivo, in particolar modo si muovono due club che si candidano ad essere protagonisti nelle seconda parte di stagione, stiamo parlando di Fiorentina ed Atalanta, due squadre che puntano senza mezzi termini alla qualificazione in Europa League, nelle ultime ore mosse importanti di mercato. Il club viola è ai dettagli per l’arrivo dal West Ham di Obiang, si stanno limando gli ultimi dettagli ed ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Milan e Fiorentina passeggiano contro Pink Bari e Atalanta Mozzanica : In attesa dei due posticipi domenicali tra il ChievoVerona Valpo e la capolista Juventus e tra la Roma e il Sassuolo, quest’oggi sono andati in scena quattro incontri validi per la dodicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019, il primo turno del girone di ritorno. Un sabato calcistico “in rosa” ricco di gol (24 reti) nel quale le emozioni non sono mancate. Cominciamo la nostra rassegna dal rotondo ...

Primavera - Atalanta a fatica sul Sassuolo. Frenano Juve e Fiorentina : L'Atalanta ha dimostrato di essere una grande squadra. Nel giorno in cui i nerazzurri non brillano come al solito, sono arrivati tre punti d'oro, che hanno permesso ai nerazzurri di mantenere tre ...

Fiorentina - sfida a Lazio e Atalanta per un centrocampista : La Fiorentina ha messo gli occhi su Christian Fassnacht . Lo scrive sport.ch , con la Viola che se la dovrà vedere con Lazio e Atalanta, altri club interessati al centrocampista dello Young Boys .

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : il Milan pareggia con l’Atalanta Mozzanica - la Fiorentina aggancia le rossonere in vetta : In attesa del confronto alla Dacia Arena di Udine tra Tavagnacco e Juventus (domenica 16 dicembre alle ore 12.30), buona parte del decimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andato in scena quest’oggi. La sorpresa è il mezzo passo falso del Milan di Carolina Morace. Le rossonere sono state bloccate sullo 0-0 dall’Atalanta Mozzanica. Una partita gagliarda delle bergamasche al cospetto di una formazione di ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : sorteggiati i campi degli ottavi di finale. In casa Juve - Napoli e Milan - fuori Fiorentina ed Atalanta : Sorteggiate in Lega Serie A le squadre che giocheranno in casa gli ottavi di Coppa Italia: il procedimento interessava cinque delle otto gare, quelle che si disputeranno tra “squadre di Serie A testa di serie e squadre di Serie A non testa di serie“. Soltanto due le partite vedranno la formazione sulla carta favorita giocare lontano dalle mura amiche. L’Atalanta infatti si giocherà un posto nei quarti a Cagliari, mentre la ...