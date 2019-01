Assunzioni Italia 2019 | 8 mila posti e offerte di lavoro Ecco dove

Assunzioni Poste Italiane febbraio 2019 : consulenti a tempo indeterminato : Assunzioni Poste Italiane febbraio 2019: consulenti a tempo indeterminato Tra le offerte di lavoro disponibili sul mercato spiccano quelle proPoste da Poste Italiane, che sulla sua pagina di recruitement cerca personale da assumere. I profili professionali cercati? Si tratta per lo più di consulenti finanziari da assumere con contratto a tempo indeterminato, ma anche apprendistato formativo per i più giovani. Per ogni profilo Poste specifica ...

Lidl - nuovo piano di investimento in Italia : previste 2000 Assunzioni : Lidl è la famosa catena di supermercati di origine tedesca che negli ultimi anni ha preso piede in Italia con grande successo. Il rapporto qualità prezzo è ottimale e ciò porta molti cittadini ad acquistare presso uno dei punti vendita della catena. Per il 2019, Lidl stanzierà un nuovo piano di sviluppo per aprire nuovi supermercati in Italia e di conseguenza ci saranno nuove assunzioni. Aperture di nuovi punti vendita Ad annunciare i progetti ...

Nuove Assunzioni Croce Rossa Italiana : invio CV entro febbraio : La Croce Rossa Italiana ha attivato ulteriori posizioni aperte rivolte a personale esperto, da assegnare presso le sedi di lavoro situate in Italia e all'Estero. Ma entriamo nello specifico e scopriamo di che cosa si tratta realmente. ...Continua a leggere

Nuove Assunzioni di IN’S Mercato in tutta Italia : ecco dove e come candidarsi : La famosa catena di discount IN'S Mercato è alla ricerca di nuovo personale da assumere. Le selezioni, rivolte non solo ai laureati ma anche ai diplomati, interesseranno diverse figure professionali che andranno poi ad arricchire l'organico delle numerose sedi del superMercato presenti in Italia.Continua a leggere

Leroy Merlin offerte di lavoro : più di 80 Assunzioni in Italia : La società , nata nel 1923 in Francia, appartiene al Gruppo Adeo , una delle principali realtà attive nel settore della GDO, è presente in 12 Paesi del mondo, con una rete di oltre 1.290 negozi a ...

Fino a 50 Assunzioni per 65% fintech italiane nel 2019 : Roma, 2 gen. (Labitalia) - Il 65% delle aziende fintech italiane prevede di assumere Fino a dieci [...]

Assunzioni Ferrovie dello Stato Italiane e Flixbus : invio CV entro gennaio 2019 : Alcune aziende dei trasporti pubblici hanno attivato nuovi bandi di concorso pubblico per il reclutamento di ulteriori profili competenti da collocare nelle zone occupazionali situate sia in Italia che all'Estero. Ma entriamo nello specifico e scopriamo di che cosa si tratta. Posizioni aperte a gennaio 2019 Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane seleziona con un contratto di lavoro a tempo indeterminato 2 specialisti legali da assegnare presso ...

Assunzioni Croce Rossa Italiana : 17 bandi attivi con invio CV a gennaio 2019 : La Croce Rossa Italiana ha attivato 16 posizioni aperte, per l'assegnazione di vari posti destinati a personale esperto da collocare in varie sedi di lavoro sparse sul territorio nazionale. Ma entriamo nello specifico e scopriamo di che cosa si tratta. Posizioni Aperte a gennaio 2019 La CRI ricerca nuovi profili con il ruolo di medico, da accogliere presso le Aree Salute-Convenzione Usmaf 2019 del Nord, Sud, Centro, Sicilia, ovvero a Bologna, ...

Fendi offerte di lavoro : nuove Assunzioni per il brand italiano di lusso : Un evento che ha ospitato stilisti, modelle, attrici, cantanti, insomma la crema del mondo dello spettacolo. Fendi: le posizioni aperte Ecco le figure professionali attualmente ricercate: ...