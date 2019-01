Ascolti TV | Martedì 29 gennaio 2019 Milan-Napoli vince con il 23 4% La Dottoressa Giò

Ascolti tv martedì 29 gennaio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Milan - Napoli, Quarti di Finale di Coppa Italia, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 9-1-1 ha registrato nella prima puntata .000 telespettatori, share % e nella seconda .000, %. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Canale 5 La Dottoressa Giò, ultima puntata,ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Le ...

Ascolti TV | Martedì 29 gennaio 2019 : La Dottoressa Giò Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Milan-Napoli ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 La La Dottoressa Giò ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 9-1-1 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene presentano: Rosa e Olindo, due innocenti all’ergastolo? ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 #cartabianca ha ...

Ascolti tv martedì 22 gennaio : boom per Alessandro Preziosi - Adrian in calo : Liberi di scegliere in onda ieri su Rai1 conquista il pubblico Vediamo i dati degli Ascolti dei programmi andati in onda in prima serata ieri, martedì 22 gennaio. Su Rai1 Liberi di scegliere è stato seguito da 4.179.000 spettatori. Il film tv con Alessandro Preziosi ha registrato uno share pari al 17.7%. Su Canale 5 […] L'articolo Ascolti tv martedì 22 gennaio: boom per Alessandro Preziosi, Adrian in calo proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Martedì 22 gennaio 2019. Crolla Adrian (15%-13.3%) : Adrian Su Rai1 il film tv Liberi di Scegliere ha conquistato 4.179.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Adrian ha raccolto davanti al video 3.965.000 spettatori pari al 15% di share con il segmento Aspettando Adrian, in onda dalle 21.41 alle 22.18, e 2.887.000 spettatori (13.3%) con il cartone animato, in onda dalle 22.18 alle 23.30 (qui gli Ascolti della prima puntata). Su Rai2 9-1-1 ha interessato .000 ...

Ascolti TV | Martedì 22 gennaio 2019. Crolla Celentano : Aspettando Adrian 15% - Adrian 13.3% : Adrian Su Rai1 il film tv Liberi di Scegliere ha conquistato 4.179.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Adrian ha raccolto davanti al video 3.965.000 spettatori pari al 15% di share con il segmento Aspettando Adrian, in onda dalle 21.41 alle 22.18, e 2.887.000 spettatori (13.3%) con il cartone animato, in onda dalle 22.18 alle 23.30 (qui gli Ascolti della prima puntata). Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.451.000 ...

Ascolti tv martedì 22 gennaio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film tv Liberi di scegliere ha registrato 4.179.000 telespettatori, share 17,7%. Su Rai 2 9-1-1 ha registrato nella prima puntata .000 telespettatori, share % e nella seconda .000, %. Netto 1.451.000, 5,7%. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma 1.240.000, 5,7%. Su Canale 5 Adrian ha registrato nel segmento Aspettando Adrian 3.965.000 ...

Ascolti TV | Martedì 22 gennaio 2019 : Adrian Su Rai1 il film tv Liberi di Scegliere ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Adrian ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share con la presentazione, in onda dalle alle; .000 (%) con il segmento Aspettando Adrian, in onda dalle alle, e .000 spettatori (%) con il cartone animato, in onda dalle alle (qui gli Ascolti della prima puntata). Su Rai2 9-1-1 ha interessato .000 ...

Ascolti Tv martedì 15 gennaio 2019. Impennata di Floris. Tutti i talk in crescita alla ripresa dalle vacanze : Ascolti Tv di martedì 15 gennaio 2019 . In prima serata vince Rai 1 con il film Niente da perdere per il ciclo Purché Finisca Bene con una media di oltre 3,6 milioni di spettatori pari al 15,2% di ...

Ascolti TV | Martedì 15 gennaio 2019. Non Ho Niente da Perdere 15.2%. Floris (8.5%) meglio di Berlinguer (6%). Il Paradiso delle Signore 15% - VID (13.7%) ancora battuta da Geo (14.2%) : Non ho Niente da Perdere Nella serata di ieri, Martedì 15 gennaio 2019, su Rai1 per il ciclo Purchè Finisca Bene Non Ho Niente da Perdere ha conquistato 3.625.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale 5 La vita è una cosa meravigliosa ha raccolto davanti al video 2.402.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 la serie 9-1-1 ha interessato 1.542.000 spettatori pari al 6.8% di share. Su Italia 1 il film xXx – Il ritorno di ...

Ascolti TV | Martedì 15 gennaio 2019. Non Ho Niente da Perdere 15.2% - La Vita è una Cosa Meravigliosa 11.3%. Floris 8.5%. Il Paradiso delle Signore 15% : Non ho Niente da Perdere Nella serata di ieri, Martedì 15 gennaio 2019, su Rai1 per il ciclo Purchè Finisca Bene Non Ho Niente da Perdere ha conquistato 3.625.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale 5 La Vita è una Cosa Meravigliosa ha raccolto davanti al video 2.402.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 la serie 9-1-1 ha interessato 1.542.000 spettatori pari al 6.8% di share. Su Italia 1 il film xXx – Il ritorno di ...

Ascolti tv martedì 15 gennaio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Purché finisca bene - Non ho niente da perdere ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 9-1-1 ha registrato nella prima puntata .000 telespettatori, share % e nella seconda .000, %. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Canale 5 Il film La vita è una cosa meravigliosa ha registrato un netto di .000 telespettatori, share ...

Ascolti TV | Martedì 15 gennaio 2019 : Non ho niente da perdere Nella serata di ieri, Martedì 15 gennaio 2019, su Rai1 per il ciclo Purchè Finisca Bene Non Ho Niente da Perdere ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 La vita è una cosa meravigliosa ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la serie 9-1-1 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 il film xXx – Il ritorno di Xander Cage ha intrattenuto .000 ...

Ascolti TV | Martedì 8 gennaio 2019. La Compagnia del Cigno 22% - Titanic 10.4% : La Compagnia del Cigno - Ario Sgroi e Fotinì Peluso Su Rai1 La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.383.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale 5 Titanic ha raccolto davanti al video 2.526.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.417.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Mechanic: Resurrection ha catturato l’attenzione di 2.135.000 spettatori (8.5%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al ...

Ascolti tv martedì 8 gennaio - nuovo successo per la fiction con Alessio Boni : Boom di Ascolti ieri per La Compagnia del Cigno Ancora un grande successo di Ascolti per La Compagnia del Cigno. La nuova serie tv targata Rai1 ha infatti vinto per la seconda sera di fila la sfida agli Ascolti. Ieri, martedì 8 gennaio 2019, la fiction con protagonisti Alessio Boni e Anna Valle ha intrattenuto 5.383.000 spettatori. […] L'articolo Ascolti tv martedì 8 gennaio, nuovo successo per la fiction con Alessio Boni proviene da ...