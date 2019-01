Apple ha annunciato il suo primo calo di utili e fatturato da 10 anni

huffingtonpost

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)hail suodida 10. Vendite di iPhone più deboli del previsto e la frenata dell'economia cinese hanno ridotto i ricavi del colosso di Cupertino del 4,5% a 84,3 miliardi di dollari neltrimestre fiscale che si è chiuso lo scorso 29 dicembre, rispetto allo stesso periodo del 2017. I profitti sono scesi lievemente a 19,97 miliardi. In Cina, i ricavi sono diminuiti di 5 miliardi in un anno, a quota 13,17 miliardi. Lo scorso 3 gennaio, il Ceo di, Tim Cook, aveva scioccato gli investitori con il'profit warning' da quando è stato lanciato l'iconico iPhone, nel 2002. L'allarme ha fatto evaporare 55 miliardi di dollari in valore delle società. Da allora i titoli hanno recuperato ma restano sotto di 266 miliardi di dollari rispetto al record di mille miliardi toccato lo scorso agosto, una valore che ...