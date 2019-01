Antonello | ' L' Inter non accetterà mai il razzismo Qualche nostro tifoso non è stato un

Inter : Antonello - ricavi in aumento : ANSA, - MILANO, 24 GEN - Continuano a crescere i ricavi dell' Inter , come certificato anche dal Deloitte Football Money League, che ha classificato la società nerazzurra al 14/o posto tra i club con i ...

Antonello : 'Inter - ecco la grande sfida di Suning' : Alessandro Antonello , amministratore delegato dell' Inter , è stato intervistato dal canale YouTube Leader in Sport : 'Sicuramente il nostro più grande risultato è stato il ritorno in Champions League. Era parte della nostra strategia fin dall'inizio della stagione. E' stato molto bello, siamo contenti per ...

INTER CHRISTMAS MAGIC - LE DICHIARAZIONI DI Antonello E MAROTTA : Prima cena di Natale nerazzurra per Giuseppe MAROTTA , nuovo CEO Sport: 'Per me è sicuramente un momento molto gradevole perchè sono arrivato in una Società generatrice di grandi emozioni, è un'...