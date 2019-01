Anticipazioni Una Vita | Blanca scopre che Diego è gravemente malato

Una Vita Anticipazioni : BLANCA scopre che DIEGO è molto malato… : La malattia che colpirà DIEGO Alday (Ruben De Eguia) innescherà tantissime dinamiche nei prossimi episodi italiani di Una Vita: com’è già noto, il ragazzo si presenterà al capezzale del padre Jaime (Carlos Olalla), in stato di incoscienza da parecchie settimane, e gli “confesserà” di essere prossimo alla morte. Questo colpo di scena coinvolgerà in breve tempo tantissimi personaggi della telenovela. anticipazioni Una Vita: DIEGO ...

Una Vita Anticipazioni 31 gennaio 2019 : Elvira si vendica di Simon ferendo Adela : La Valverde decide di prendersi la sua rivincita su Adela e la ferisce con dei cocci di vetro, sparsi per strada.

Una Vita Anticipazioni 30 gennaio 2019 : Ursula rivela che Olga ha tentato di ammazzare Blanca : La Dicenta confessa alla figlia di essere stata costretta ad abbandonare Olga perché posseduta dal demonio.

Il Segreto Anticipazioni : ANACLETO fa a IRENE una “strana” proposta di lavoro : Nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni de Il Segreto vi abbiamo parlato della crisi economica che dovrà affrontare Severo Santacruz (Chico Garcia): dopo aver perso tutte le sue aziende a causa di alcune strategie commerciali sbagliate, l’imprenditore investirà i suoi pochi risparmi per comprare i territori Las Lagunas ma andrà incontro ad un’altra amara sorpresa… Eh sì: dopo aver preso possesso delle terre per ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Angela si prende una rivincita : Angela Di Iorio trova l’amore a Uomini e Donne? anticipazioni Le polemiche saranno l’ingrediente principale della puntata odierna di Uomini e Donne. La terza parte del Trono Over continuerà a viaggiare sulla scia delle incomprensioni e delle critiche. Come anticipato ieri sul finire della trasmissione, oggi Angela Di Iorio sarà la protagonista dell’ultimo appuntamento della settimana con il filone senior di UeD. La dama ...

Anticipazioni spagnole Una Vita : Celia infastidisce i neo genitori Trini e Ramon : La soap opera iberica “Una Vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra e ambientata ad Acacias 38, riesce sempre a coinvolgere il pubblico. Finalmente arriva una bellissima notizia per i fan dello sceneggiato, ma riguarda ciò che accade negli episodi che si stanno trasmettendo in questi giorni sull’emittente televisiva LA 1 Tve, dal 28 gennaio all’1 febbraio 2019. Gli spoiler ci dicono che Trini Crespo (Anita Del Rey) dopo aver rischiato ...

Anticipazioni Una Vita : Olga accetta di uccidere Diego su ordine di Ursula : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti su Canale 5. Le Anticipazioni delle nuove puntate, in onda nei prossimi giorni sulle reti Mediaset, riguardano Diego Alday, interpretato dall'attore spagnolo Ruben De Eguia. Diego, infatti, sarà l'oggetto del piano diabolico di Ursula e la figlia Olga Dicenta, intenzionate ad ucciderlo per allontanarlo per sempre da Blanca. Una Vita, ...

9-1-1/ Anticipazioni ultimi episodi 29 gennaio : Athena inizia una nuova vita? - Finale di stagione - : 9-1-1, Anticipazioni del 29 gennaio 2019, su Rai 2 in prima assoluta. Athena di nuovo in pista con gli affari di cuore: Bobby sarà quello giusto?

Una Vita - Anticipazioni spagnole : è nata MILAGROS - figlia di Ramon e Trini : Liete notizie in arrivo dalle puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita): nel corso della puntata 938, trasmessa in terra iberica martedì 29 gennaio 2019, Trini Crespo (Anita Del Rey) ha dato alla luce la piccola MILAGROS, la figlia avuta dal marito Ramon Palacios (Juanma Navas). La nascita, ovviamente, è stata anticipata da una serie di imprevisti: se avete letto i nostri post precedenti sulle anticipazioni spagnole della telenovela, sapete già ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Claudia sconsolata dedica una canzone a Lorenzo Riccardi : Non sappiamo ancora quale sarà la scelta di Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne ma alcuni post di Instagram delle corteggiatrici Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi sembrano svelare stati d’animo molto differenti. In particolare, una di loro si è affidata ad una canzone di Mengoni per far capire come si sente. Intanto sono state ufficializzate le date della messa in onda delle puntate serali del trono classico con le scelte di Teresa Langella e ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Diego in fin di vita! : Mentre Blanca e Olga si contendono l'amore di Diego, il poverino è costretto a fare i conti con un inesorabile destino...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio 2019: Ad Acacias è in corso di preparazione l’omaggio a Jaime Alday ma Olga è sparita nel nulla. Blanca è arrabbiatissima con Ursula e la accusa di aver abbandonato Olga nel bosco da sola quando era piccola. La Dicenta senior ripsonde che non aveva avuto scelta, perché Olga era indemoniata e aveva tentato di far fuori Blanca. Nella sua stanza, Blanca sviene e con la ...

Una vita - Anticipazioni dal 3 all'8 febbraio : Rosina vuole lasciare Liberto : Una vita, la fortunata soap scritta e diretta da Aurora Guerra torna con un nuovo appuntamento ricco di colpi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 3 all'8 febbraio, rivelano che Rosina dopo aver capito di essere entrata in menopausa deciderà di lasciare Liberto. Intanto, Antoñito con il primo stipendio da cameriere comprerà un anello e farà la proposta di matrimonio a Lolita. Elvira cercherà di allontanare Adela e Susana ...