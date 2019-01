Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 4-10 febbraio 2019: Raimundo Scompare!

uominiedonnenews

: Anticipazioni Il Segreto Puntate 04-10 Febbraio 2019: Raimundo Scompare!: - UominiDonneNews : Anticipazioni Il Segreto Puntate 04-10 Febbraio 2019: Raimundo Scompare!: - zazoomblog : Anticipazioni spagnole Il Segreto Adela muore? Carmelo disperato - #Anticipazioni #spagnole #Segreto - carmenFashionCr : Anticipazioni spagnole Il Segreto, Adela muore? Carmelo disperato -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)Ilda lunedì 4 a domenica 10segue Fernando e non ritorna più in Villa. Julieta trova l’arma…Il: Julieta trova la pistola con cui Prudencio ha sparato a Saul grazie a Fernando Mesia!scompare nel nulla mentre Basilio, lo stalker di Adela, si traveste da finto dottore per completare la sua opera! A Dolores sorge un dubbio: Don Berengario è sposato? Pericoli, insidie, ritrovamenti, sparizioni improvvise… è quanto trapela dalle nuoveIlsulladelleda lunedì 4a domenica 10. Gli spoiler indicano che i nuovi appuntamenti che ci terranno incollati al piccolo schermo, con tutti i colpi di scena annessi, saranno davvero da non perdere! Vedremo che Adela rischierà di essere assassinata dal suo stalker, Basilio, il quale si ...