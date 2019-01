La giacca si sbottona! Anna Tatangelo... il gran fisico al Festival di Sanremo

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Ci vuole davvero unper andare sul palco deldi... ne è convinta anche, che a una settimana dal via della kermesse si presenta si mostra ai suoi follower in forma perfetta. Su Instagram, eccola in giacchetto di jeans e top sportivo, ma laè sbottonata e sotto lascia intravvedere degli addominali a dir poco atletici : "#LaFortunaSiaConMe Tour 2019. In quale città vorreste una data del tour?"