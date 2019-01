Analisi Tecnica | Future E-mini Nasdaq 100 del 29 01 2019

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future del 29/01/2019 : Chiusura del 29 gennaio Controllato progresso per il derivato sui principali titoli europei , che chiude in salita dello 0,54%. Il quadro tecnico di breve periodo del Future sull' EuroStoxx 50 mostra ...

Analisi Tecnica : Euro FX Future del 29/01/2019 : Chiusura del 29 gennaio Appiattita la performance del contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , che porta a casa un modesto +0,05%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 29/01/2019 : Chiusura del 29 gennaio Moderatamente al rialzo la prestazione del principale indice della Borsa di Milano , che chiude con una variazione percentuale dello 0,48%. Lo status tecnico del FTSE MIB è in ...

Ace Combat 7 : una serie classica si evolve con un comparto grafico strepitoso - Analisi tecnica : Ace Combat 7 è un superbo sequel di un franchise classico che ha avuto successo perché è riuscito ad abbracciare le nuove tecnologie rispettando il suo passato e, allo stesso tempo, non ha mai snaturato la serie. C'è un'estetica rinnovata, nuove missioni e modalità di gioco ma la connessione con il passato rimane fondamentale per il suo successo. Si tratta di un sequel vero e proprio del brillante Ace Combat 5 (che è possibile trovare in bundle ...