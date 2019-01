Amici 18 nuove eliminazioni | concorrenti cambiano ancora | un Serale diverso?

Cambio di assegnazioni e nuove discussioni tra Daniel Piccirillo e i compagni nel daytime di Amici del 20 dicembre : Tra poco ci saranno le vacanze Natalizie, ma nella scuola di Amici di Maria De Filippi non si respira un’aria totalmente tranquilla per via di alcune discussioni tra i ragazzi come abbiamo potuto guardare ieri ma anche oggi nel daytime di Amici. In particolar modo, la volontà del cantante Daniel Piccirillo di cambiare squadra e fare lo switch con Jefeo ha creato scompiglio tra tutti, specialmente tra Giordana, Mameli e Alessandro Casillo che ...

Immagini nuove e divertenti per augurare la buonanotte ai tuoi Amici : augurare una buonanotte e sogni d'oro con una immagine, su whatsapp attraverso le altre applicazioni di messaggistica istantanea ormai sempre diffuse, è ormai una abitudine consolidata fra gli...

Paola Caruso - nuove accuse dalla sorella dell'ex compagno e dagli Amici : «Sapeva che lui aveva un altro figlio e ne era infastidita» : Paola Caruso e la polemica con l'ex compagno Francesco Caserta , che avrebbe accusato di averla abbandonata incinta. E dopo le accuse della madre di Caserta a Paola, di cui si è parlato a Domenica ...

Nel daytime di Amici dell’11 dicembre la lezione di Alfonso Signorini e le nuove assegnazioni : Nel daytime di Amici dell’11 dicembre un ospite speciale: Alfonso Signorini. Il giornalista ed ex professore si è presentato dai concorrenti nella scuola di Amici per affrontare con loro un argomento molto importante, quello della musica nella sua totalità e bellezza. I ragazzi sono spaventati dal tenore Alberto che ha vinto fino ad ora ogni sfida, e sono convinti del fatto che non riusciranno mai a batterlo per via del suo talento e ...