«America First» Dall' Afghanistan al Venezuela | Trump unifica la sua politica estera

L'altra faccia di «America first!» : Wall Street mai così cara rispetto al resto delle azioni mondiali : Wall Street MAI così 'cara' Differenza fra il premio al rischio applicato sull'azionario Usa e al resto del mondo. Dati in %., Thomson Reuters, Robeco, La situazione appare diametralmente opposta a ...

L'America First di Donald Trump trasforma il Medio Oriente in un suq : All'amico "Bibi" Donald Trump ha ricordato che gli Stati Uniti pagano ogni anno per la sicurezza d'Israele 4,5 miliardi di dollari. Alle petromonarchie del Golfo, Arabia Saudita in primis, ha chiesto di aprire ancora di più i cordoni della borsa perché la sicurezza costa e L'America "non intende essere più il Poliziotto del mondo". È la quintessenza dell' "America First" proiettata sul perturbato, esplosivo scenario ...

Trump e il caso Khashoggi - da ‘America first’ ad ‘America for sale’ : Con due successive esclamazioni – “America first!”, subito seguita da un non meno enfatico “the world is a dangerous place!” – Donald Trump ha molto inusualmente aperto, tre giorni fa, la dichiarazione con la quale, su carta intestata della Casa Bianca, ha spiegato al mondo le ragioni della sua risposta all’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Ovvero: a quello che la medesima dichiarazione – esaurita un’alquanto sommaria illustrazione ...