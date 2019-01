Allerta meteo al Nord e in Sardegna | da oggi neve anche a bassa quota

Allerta meteo Sicilia : oggi criticità gialla a Palermo : Allerta Meteo oggi a Palermo: la Protezione civile ha diramato ieri sera un avviso codice giallo. Si prevedono precipitazioni “sparse, prevalentemente nella seconda parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale e occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; isolate, prevalentemente nella seconda parte della giornata, anche a carattere di breve rovescio o temporale, sulle ...

Allerta meteo Sicilia : maltempo - venti di burrasca e mareggiate : maltempo in arrivo in Sicilia, dove la Protezione civile regionale ha diramato un avviso che prevede per la giornata di domani l’Allerta gialla. In particolare, si prevedono precipitazioni sparse, prevalentemente nella seconda parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Inoltre, dalla sera di domani si prevedono venti forti o di burrasca E mareggiate. L'articolo Allerta Meteo ...

Allerta meteo Milano - tanta NEVE in arrivo nei prossimi tre giorni : 8cm Mercoledì - 40cm Venerdì 1 Febbraio! : Scatta l’Allerta Meteo per la NEVE in arrivo a Milano. Nonostante oggi la temperatura massima sia arrivata a +10°C con cielo sereno, già nella notte inizierà a nevicare per l’arrivo della Tempesta dei giorni della Merla che nella mattinata di domani, Mercoledì 30 Gennaio, determinerà una vera e propria bufera sulla città meneghina dove cadranno in poche ore circa 8cm di coltre bianca. Sarà uno spettacolo straordinario, mentre le ...

Allerta meteo - arriva la Tempesta dei Giorni della Merla : forte maltempo e tanta neve - ecco l’avviso ufficiale della protezione civile : Allerta Meteo – L’arrivo sul Mediterraneo centrale di un nuovo impulso perturbato di origine nord-atlantica, determinerà da domani, una fase di maltempo su gran parte delle regioni settentrionali con nevicate anche a bassa quota ed un rinforzo della ventilazione sulle regioni centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta meteo Emilia Romagna : rischio valanghe sull’Appennino emiliano : Possibile distacco di valanghe sull’Appennino Emiliano centrale: il servizio Meteomont dell’Arma dei carabinieri, in collaborazione col servizio Meteo dell’Aeronautica, ha emesso una Allerta gialla. Particolare attenzione sui versanti nord-orientali dell’Appennino tosco-Emiliano dove il pericolo di valanghe c’e’ anche in presenza di un debole sovraccarico del manto nevoso. Allerta gialla per neve diramata ...

Allerta meteo Lazio : domani criticità gialla per rischio idrogeologico : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni previste: isolate, anche a carattere di rovescio su Bacini Costieri Nord, Roma, Bacini Costieri Sud, dalla tarda mattinata di domani, mercoledì 30 gennaio, e per le successive 12 ore. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha ...

Allerta meteo Sardegna : in arrivo nevicate - vento forte e mareggiate : Il dipartimento della Protezione civile regionale della Sardegna ha diramato un nuovo avviso di condizioni Meteo avverse: l’Allerta Meteo è valida dalle 14 di oggi 29 gennaio fino alla mezzanotte di mercoledì 30. Sono previste nevicate, vento forte e mareggiate: i fiocchi dovrebbero cadere dai 500-600 metri sulla Sardegna settentrionale e centrale e si prevedono venti forti da nord-ovest, prevalentemente sui settori occidentale e ...

Allerta meteo in Liguria : prevista neve fino a bassa quota da stasera : Una perturbazione di origine nord-atlantica porterà un nuovo peggioramento al centro-nord fra le prossime ore e domani. Le temperature piuttosto rigide favoriranno anche un ritorno della neve fino a...

Allerta meteo Toscana : domani codice giallo per neve in quasi tutta la regione : La Sala Operativa Unificata permanente della Protezione Civile ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per neve che interesserà quasi tutta la Toscana (a esclusione delle isole e della costa maremmana) con validità dalle 5 di domani mattina fino alla mezzanotte. Una nuova perturbazione proveniente dal Nord Atlantico interesserà la regione a partire dalla mattinata: sono previste nevicate a quote collinari domani possibili deboli nevicate ...

Allerta meteo Liguria : nuova perturbazione - torna la neve da stasera : A una settimana esatta dal precedente evento, la Liguria sta per essere interessata da una nuova perturbazione a carattere freddo che riporterà la neve su parte del territorio regionale. Ecco, dunque, che Arpal ha emanato l’Allerta per neve su alcune zone: GIALLA dalle 21.00 di oggi, martedì 29 gennaio, su interno B, D ed E GIALLA dalle 00.00 di domani, mercoledì 30 gennaio, su costa B, interno C ARANCIONE dalle 06.00 di domani, mercoledì 30 ...

Allerta meteo per la Tempesta dei Giorni della Merla : NEVE a Milano - Genova e Bologna - NEVISCHIO a Firenze e Perugia - PIOGGIA a Roma e Napoli - MAESTRALE a 100km/h al Sud [MAPPE] : 1/20 ...

Allerta meteo Toscana : maltempo a Firenze e Pistoia - codice giallo per ghiaccio : Nelle ultime ore si sono verificati rovesci sparsi, associati a grandinate e acqua mista a neve, anche sulle zone interne della regione fino a quote basse, in particolare nelle province di Firenze e Pistoia. Se questo non provoca disagi nell’immediato, al calare della temperatura e al raggiungimento dello zero sarà possibile la formazione di ghiaccio con evidenti ricadute sulla circolazione. Lo rende noto la Sala operativa unificata ...

Campania - Allerta meteo prorogata fino a domani : Protezione civile Campania: prorogata allerta meteo Gialla fino alle 12 di domani E' attualmente in vigore sull'intero territorio regionale, fino alla mezzanotte, l'allerta meteo di colore Giallo per '...