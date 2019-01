Allarme Pil - Conte "anticipa" la recessione : "Dati negativi fino a metà 2019 - poi il riscatto" : La recessione economica sembra ormai assodata per l'Italia. E' stato Giuseppe Conte in prima persona a lasciarsi andare ad una previsione poco ottimistica per il dato sul quarto trimestre 2018, ammettendo che potrebbe registrare "un'ulteriore contrazione del Pil"