Albano Carrisi | l' indiscrezione da 55 passi nel Sole La figlia Romina impazzisce dietro

Albano Carrisi e Romina Power - delirio in diretta a 55 passi nel Sole : "Cos'ha fatto quando lei è entrata" : Emozioni forti a 55 passi nel Sole, lo show di Albano Carrisi andato in onda su Canale 5 mercoledì sera (bis il 30 gennaio). Attesissimi i duetti con l'ex moglie Romina Power, che secondo indiscrezioni avrebbe preteso nel contratto l'assenza della seconda moglie del cantante, Loredana Lecciso, effe

Albano - 55 Passi nel sole : Cristel Carrisi in lacrime per il ricordo della sorella Ylenia : Nel corso della serata di ieri nella prima delle due serate di 55 Passi nel sole c'è stato un momento di grande commozione. Cristel Carrisi è scoppiata in lacrime nel ricordare la sorella Ylenia, scomparsa ormai da 25 anni. Lo show dedicato da Canale 5 ai 55 anni di carriera di Albano Carrisi ha riservato ai tanti telespettatori e pubblico presente in sala numerosi momenti di gioia. Al Bano per tutta la serata è stato affiancato dalla sua ...

Albano Carrisi - Fabrizio Moro travolto dall'emozione : il disastro in diretta a 55 passi nel Sole : Anche ai migliori capita di "sbagliare". Fabrizio Moro ieri ha preso parte a 55 passi nel Sole, lo show di Albano Carrisi andato in onda su Canale 5 e a causa dell'emozione ha dimenticato il testo di un suo famoso brano. Fabrizio dapprima si è esibito con uno dei suoi brani più celebri, Pensa, e poi

Albano Carrisi - la "clausola nel contratto" di Romina : perché Loredana Lecciso non c'era a 55 passi nel Sole : Non si è presentata, Loredana Lecciso. È stata lei, seconda moglie di Albano Carrisi, la grande assente di 55 passi nel Sole, lo show di Canale 5 dedicato ai 55 anni di carriera del cantante di Cellino San Marco. c'era Romina Power, c'erano le figlie Cristel e Jasminei ma non la bionda Loredana, ce

Albano Carrisi trionfa negli ascolti : batte Raiuno e fa godere Mediaset. È lui l'antidoto ad Adrian : È Albano Carrisi l'antidoto al flop di Adrian ? Gli ascolti sembrano confermarlo: lo show di Canale 5 55 passi nel Sole che celebra in due puntate , la seconda questa sera, la carriera del cantante di ...

Albano Carrisi - la figlia Cristel piange in diretta : il 'fantasma di Ylenia' nello show su Canale 5 - strazio : Momenti strazianti a 55 passi nel Sole , lo show andato in onda mercoledì , e bis questa sera, su Canale 5 per celebrare i 55 anni di carriera di Albano Carrisi . A condurre era la figlia Cristel ...

55 passi nel sole - Albano Carrisi e Romina Power : il debutto dopo Adrian : dopo Adrian di Adriano Celentano è pronto il debutto di Albano Carrisi che festeggia 55 anni di carriera. Questa sera, mercoledì 23 gennaio 2019, su Canale 5 andrà infatti in onda 55 passi Nel sole, la prima di due puntate prodotte da Endemol Shine Italy, per celebrare uno dei cantautori italiani pi

Ylenia Carrisi è viva - Romina Power e Albano ci credono ancora : Ylenia Carrisi è viva, Romina Power e Albano ci credono ancora Che fine ha fatto Ylenia Carrisi Non ha mai smesso di sperare Romina Power dopo la scomparsa della giovane figlia, Ylenia Carrisi. La ragazza, all’ epoca giovanissima, scomparve a New Orleans durante una vacanza con alcuni amici. La madre non ha mai smesso di credere che possa essere ancora viva, a differenza dell’ex marito Albano Carrisi. Dal canto suo, l’artista si è sempre ...

Albano Carrisi e Romina Power - colpaccio doppio a Mediaset : ascolti - sta per arrivare la valanga : Trionfo doppio per Albano Carrisi e Romina Power. La mitica coppia della canzone italiana, come riporta Italia Oggi, verrà celebrata da uno show-evento su Canale 5. per due puntate, il 23 e il 30 gennaio, 55 Passi ripercorrerà la loro carriera. Leggi anche: "Baglioni, qui serve ordine". Al Bano, par

Parla Albano Carrisi : 'Ingiuste le critiche a Caludio Baglioni sui migranti ma io sto con Mattero Salvini' ESCLUSIVO : A meno che non esista una regola che vieti di Parlare di politica in queste occasioni, ma non mi pare', dice a Oggi. E poi, Al Bano entra anche nel merito. Prendendo le parti di Salvini: 'Rispetto i ...

Albano Carrisi - l'impensabile a 75 anni : la chiamata internazionale - il ritorno dopo 40 anni : Impensabile a 75 anni: Albano Carrisi senza limiti. Il cantante di Cellino San Marco, intervistato dalla rivista Intimità, ha annunciato una nuova clamorosa avventura: "Girerò un film, una produzione italo-turca". Al Bano torna al cinema, dunque, dopo i musicarelli di successo degli anni 60 e 70. Le