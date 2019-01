Afghanistan | sul ritiro dei soldati italiani la ministra Trenta dice di aver deciso lei 

agi

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) "Ho agito secondo le mie prerogative, informando chi di dovere. È statodi valutare l'avvio di una pianificazione per il". Il ministro della Difesa, Elisabetta, in un'intervista al 'Corriere della Sera', conferma l'avvio della procedura per ildelle truppe italiane in. "I tempi - spiega - sono tecnici e competono al Comando Interforze. Siamo lì da 17 anni, abbiamo avuto 54 morti, speso quasi 7 miliardi di euro, il nostro contributo è stato notevole ma ora c'è un'evoluzione in corso, si va verso un'intesa, che mi auguro arriverà, e noi come Paese ne prendiamo atto".Una decisione presa a seguito delle scelta fatte dagli Usa ma anche per "priorità strategiche nazionali. Oggi il nostro principale interesse si focalizza, come è normale che sia, in Africa e nel Mediterraneo". Per quanto riguarda il ministro degli esteri ...