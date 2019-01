Afghanistan - sul ritiro dei soldati italiani la ministra Trenta dice di aver deciso lei : "Ho agito secondo le mie prerogative, informando chi di dovere. È stato deciso di valutare l'avvio di una pianificazione per il ritiro". Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in un'intervista al 'Corriere della Sera', conferma l'avvio della procedura per il ritiro delle truppe italiane in Afghanistan. "I tempi - spiega - sono tecnici e competono al Comando Interforze. Siamo lì da 17 anni, abbiamo avuto 54 morti, speso quasi 7 ...

Missione italiana in Afghanistan. Sul ritiro resta il gelo fra Moavero e Trenta : L’incomunicabilità tra due ministri, della Difesa e degli Esteri, è conclamata. Elisabetta Trenta ha infatti avviato il ritiro dall’Afghanistan, pur con i primi passaggi tecnici interni al suo ministero, e Enzo Moavero non era stato neppure interpellato. Del suo sbigottimento, e del balbettio davanti ai giornalisti due giorni fa, ha dato conto una ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Gennaio : Afghanistan. Trump si ritira - in Italia si litiga : Il dossier Afghanistan, gli Usa pronti alla pace. Ma in Italia si litiga In ordine sparso – La Difesa annuncia il possibile ritiro dei militari. I 5Stelle festeggiano, la Lega frena. Moavero: “Lo apprendo ora” di Salvatore Cannavò Il madamino di Marco Travaglio Da mesi ci domandiamo come faccia Salvini a fare tutto quel che fa: a comiziare da un capo all’altro d’Italia, a consumare 7-8 pasti al giorno da postare sui social, a ...

Afghanistan - è scontro sul ritiro delle truppe italiane : ... scoppia la bufera politica sul ventilato ritiro anche delle truppe italiane. Tutto è iniziato dopo che fonti della Difesa hanno fatto sapere che «la ministra Trenta ha dato disposizioni al Comitato ...

Afghanistan - maggioranza divisa sul ritiro delle truppe : Visto come sta andando in Libia, vorremmo capire se la nostra politica di difesa si sta riducendo a litigare con i Paesi dell'Unione europea, o se le Forze Armate sono diventate un mero capitolo di ...

Afghanistan - accordo sulla pace : intesa tra Stati Uniti e talebani : ... sebbene preliminare, è il più tangibile passo verso la fine di una guerra che in due decenni è costata la vita di decine di migliaia di persone e ha cambiato profondamente la politica estera ...

Afghanistan - sangue sul disimpegno Usa : autobomba dei talebani contro scuola militare - 130 vittime : ... ma il lungo strascico del conflitto è servito solo a consolidare la presenza dei talebani, e a trasformarla in una forza che ambisce alla rappresentanza politica.

Usa via dall'Afghanistan. Lascia il generale Mattis. Ed è paralisi sul bilancio : 'Gli Stati Uniti non vogliono essere i poliziotti del Medio Oriente'. E quindi via le truppe dalla Siria e via anche dall'Afghanistan. Donald Trump sfila Washington dal ruolo internazionale avuto ...

Incertezza NATO sulle date del ritiro da Kosovo e Afghanistan - : Allo stesso tempo il segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg ha osservato che le truppe della NATO non resteranno in queste regioni più a lungo del necessario. La NATO non ha fissato una ...