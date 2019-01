Adesso pure a Disneyland sfilano per il gay pride

I commentatori da social si sono presi la politica - e Adesso pure Instagram : Roma. Datevi pace e smettetela di ingegnarvi a far foto al tramonto, al dolce, al gatto, al cane, al gatto accoccolato sul cane. Non serve. Non le guarderà nessuno, uguali a milioni di altre come sono. Su Instagram non valgono più le foto, ma i commenti. E’ con quelli che si esercita l’influenza, s’