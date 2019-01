Addio a Leonardo Cenci | il guerriero dal cuore grande

Addio Leonardo - hai commosso l'Italia intera - : La sua storia aveva commosso tutti. Leonardo Cenci , sia pure malato di tumore, era riuscito a correre la maratona di New York . Purtroppo, però, non è riuscito a vincere la battaglia più importante e ...

Addio a Leonardo Cenci - il maratoneta divenuto simbolo della lotta contro il tumore : E' morto all'ospedale di Perugia Leonardo Cenci, malato di tumore era impegnato da anni nel mondo del volontariato con la onlus 'Avanti tutta' che ha dato la notizia sul suo profilo Facebook.Era stato insignito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella come "esempio civile" per il suo impegno nello sport". Il fondatore di Avanti tutta ha tra l'altro corso per due volte la maratona di New York con la malattia in atto. Dopo il suo ricovero ...