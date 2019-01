Ace Frehley risponde a Gene Simmons sulla reunion dei Kiss | “Sei solo uno stro**o malato

optimaitalia

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)Alla vigilia dell'End of the road, il tour che porterà iun'ultima volta sui palchi di tutto il mondo per suggellare il loro addio alle scene, Acedopo che il popolare bassista della band ha espresso il suo desiderio di suonare ancora una volta con l'ex chitarrista: «Seiunodi sesso», dicein un lunghissimo post pubblicato sul suo profilo social.Per capire cosa sia successo tra l'attuale frontman e il suo ex compagno di squadra è necessario fare qualche passo a ritroso. Recentemente il frontmane l'attuale chitarrista Paul Stanley hanno dichiarato al magazine Guitar world di essere pronti ad accogliere sui palchi dell'End of the road anche gli ex membri Acee Peter Criss. A tal proposito,ha affermato:Ace e Peter hanno avuto tre possibilità. Sono stati licenziati tre volte. Per droghe, ...