A Torino | chirurgia mini-invasiva senza cicatrici | test nazionale dell' ultima generazione

Chirurgia mini-invasiva senza cicatrici - a Torino test nazionale dell'ultima generazione del robot Da Vinci : L'ultimo nato arriverà in autunno: sarà l'Irccs di Candiolo il primo a sperimentarlo suiu tumori alla tiroide

Salute - Torino : 69enne salvato con intervento di cardiochirurgia in Pronto soccorso : Eccezionale intervento di cardiochirurgia nel Pronto soccorso del Mauriziano di Torino. Alcuni giorni fa un uomo di 69 anni è arrivato all’ospedale, proveniente dal San Luigi di Orbassano con un ematoma di parete dell’aorta ascendente, con elevatissime probabilità di rottura e pochissime chances di sopravvivenza se il cardiochirurgo non fosse arrivato in tempo a sostituire il vaso incriminato. Improvvisamente il cuore dell’uomo ha smesso ...