A processo i genitori di Eleonora Bottaro | le impedirono di fare la chemioterapia?

vanityfair

: @chilhavistorai3 la parola Giustizia non è entrata nel processo contro i Ciontoli.. quanti intrighi ! Questi corag… - Sabrinacarraro8 : @chilhavistorai3 la parola Giustizia non è entrata nel processo contro i Ciontoli.. quanti intrighi ! Questi corag… - ziobucl : @ivan_zatarra @ilfoglio_it @lucianocapone Mi sa che qui se ci sta un cialtrone bestia sei tu. E tu per chi sei in f… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Omeopatia, «stesso effetto di un placebo»Omeopatia, «stesso effetto di un placebo»Omeopatia, «stesso effetto di un placebo»Omeopatia, «stesso effetto di un placebo»Omeopatia, «stesso effetto di un placebo»Omeopatia, «stesso effetto di un placebo»Omeopatia, «stesso effetto di un placebo»Andranno adi, la 18enne morta per la leucemia nel 2016. Madre e padre, secondo l’accusa, decisero che non dovevala, ma cure alternative che non hanno sortito effetto. Lino e Ritanon potranno evitare il procedimento penale per la morte della figlia. Dopo la Corte d’Appello, anche la Cassazione ha stabilito che ilè necessario.Saranno in aula, davanti al giudice monocratico, a partire dal 7 febbraio.aveva 17 anni quando le è stata diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta. Era il 2015. I medici erano ...