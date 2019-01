A Hong Kong il Salone asiatico delle tecnologie Italia già protagonista

International Motor Show - Anche Hong Kong avrà un Salone dell'auto : Il polo finanziario più potente dellAsia, ma Anche la porta internazionale della Cina, con i Motori ha deciso di darci dentro che più non si può. Nella strade di Hong Kong, la città con la più alta densità di abitanti del mondo, si corre già la Formula E, a settembre, sempre in pieno centro, ci sarà una tappa del campionato mondiale di Motocross, mentre a dicembre dal 14 al 19 - prenderà vita il primo International Motor Show, un Salone ...

Ciclismo su pista – Coppa del Mondo - Martina Fidanza domina nello scratch ad Hong Kong : Bellissima vittoria di Martina Fidanza nella tappa di Hong Kong della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: grande prestazione della bergamasca nello scratch Martina Fidanza si concede il bis nella tappa di Hong Kong della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. nello scratch femminile, la bergamasca ha dominato la sua prova dopo essere stata leader a Cambridge la scorsa settimana. Alle spalle della 19enne azzurra, si sono ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : Martina Fidanza trionfa ancora nello scratch! Letizia Paternoster sfiora il podio nell’omnium : Martina Fidanza conquista la seconda vittoria consecutiva nello scratch nella Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. La 19enne bergamasca ha dimostrato ulteriormente il suo grandissimo talento e dopo essersi imposta a Cambridge la scorsa settimana, centra ora uno spettacolare bis ad Hong Kong. Una prova che è stata caratterizzata dal tentativo in solitaria della francese Coralie Demay, che è stata però ripresa dal gruppo a due giri dalla fine. La ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : Confalonieri/Balsamo terze nella madison! : Seconda giornata di finali e terzo podio per quanto riguarda l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista in quel di Hong Kong: il Bel Paese continua ad ottenere ottimi risultati verso i Mondiali che si svolgeranno in Polonia a fine febbraio. A centrare la top-3 sono Maria Giulia Confalonieri ed Elisa Balsamo che chiudono terze nella madison. Ottima la prova corale delle azzurre che sono riuscite a centrare tanti punti sul ...

Ciclismo su pista – Non solo le donne : l’Italia festeggia in grande ad Hong Kong - anche il quartetto azzurro è d’oro : Che spettacolo gli azzurri in coppa del mondo di Ciclismo su pista ad Hong Kong: anche il quartetto maschile d’oro nell’inseguimento Una giornata da incorniciare per il Ciclismo azzurro: sia il quartetto femminile che quello maschile hanno conquistato la medaglia d’oro nella tappa di Hong Kong di Coppa del Mondo. Dopo la strepitosa gara delle azzurre è stato il turno dei giovani uomini a tirare fuori gli artigli per ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : ITALIA CLAMOROSA! Vittorie per i due inseguimenti a squadre : È il Tricolore a brillare in quel di Hong Kong, nella prima giornata di finali per quanto riguarda la tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: in terra asiatica volano i trenini ITALIAni, c’è un clamoroso doppio successo per gli inseguimenti a squadre. Apoteosi per il team del Bel Paese: possono gioire Marco Villa ed Edoardo Salvoldi. Prima è la volta delle donne, grandissime favorite di giornata, dopo aver dominato turno dopo turno: ...

Ciclismo su pista – Coppa del Mondo : quartetti azzurri in finale per l’oro a Hong Kong : Volano le ragazze, infliggendo quasi sette secondi alle australiane e segnando il nuovo record italiano di specialità con 4’17”438 – finale femminile contro la Germania, i ragazzi se la vedranno con gli Stati Uniti Non poteva partire meglio la sesta ed ultima tappa di Coppa del Mondo pista, in programma ad Hong Kong: dopo strepitose qualifiche, nel primo giorno di gare entrambi i quartetti azzurri conquistano la finale ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : ITALIA DA SBALLO! Entrambi gli inseguimenti dominano le qualifiche! : Prima giornata, dedicata solo alle qualificazioni delle prove di inseguimento a squadre, per quanto riguarda la tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista in quel di Hong Kong. Subito risultati strepitosi in casa ITALIA: Entrambi i trenini sono al comando. Il quartetto femminile infatti non delude mai: il trenino giovanissimo con Marta Cavalli, Martina Alzini, Elisa Balsamo e Letizia Paternoster timbra il tempo di 4:21.339, che è il ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : torna Filippo Ganna! Tante opportunità di podio per l’ultima tappa prima dei Mondiali : Non è più tempo di sperimentazioni per la Nazionale italiana di Ciclismo su pista. Ad un mese dai Campionati Mondiali, in programma dal 27 febbraio al 3 marzo a Pruszkow (Polonia), la formazione azzurra diretta da Dino Salvoldi e Marco Villa si appresta ad affrontare la sesta e ultima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Ad Hong Kong (Cina) saranno numerose le opportunità di podio per la squadra italiana, che cercherà di sfruttare ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Si chiuderà questo fine settimana ad Hong Kong (Cina) la Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista. Tra giovedì 24 e domenica 27 gennaio andrà infatti in scena la sesta tappa del massimo circuito internazionale, ultimo grande appuntamento prima dei Campionati Mondiali in programma dal 27 febbraio al 3 marzo a Pruszkow (Polonia). Per l’Italia saranno presenti tredici atleti (sette donne e sei uomini) con consistenti ambizioni di ...

Heather Parisi replica a Lorella Cuccarini : 'Hong Kong non è un paradiso fiscale' : A costei dico, HK non è nella lista dei paradisi fiscali del ministero dell'economia e un americano, ovunque viva, paga sempre le tasse in USA. Ah saperlo? Ora lo sai! H*. Con questo ennesimo attacco,...

The Hong Kong Massacre : l'Hotline Miami del Sol Levante sarà disponibile dal 22 gennaio su PC e PS4 : Vreski ha annunciato che il suo twin-stick shooter The Hong Kong Massacre sarà disponibile dal 22 gennaio su PC e PS4. Il titolo prende chiaramente ispirazione ad Hotline Miami ed altri esponenti del genere.Come riporta Gematsu, ecco la descrizione che possiamo trovare nella pagina Steam del gioco:"Fatti strada nelle strade di Hong Kong in questo adrenalinico shooter dall'alto. Ispirato ai classici film d'azione, The Hong Kong Massacre ti mette ...

