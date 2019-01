A che punto è il congresso del PD

A che punto è la guerra economica contro Maduro : Roma. A parole Vladimir Putin manifesta appoggio a Nicolas Maduro, ma nei fatti le major russe mostrano di non avere la minima intenzione di sostenere i costi della guerra economica scatenata da Donald Trump contro Maduro, e lasciano il regime di Caracas senza benzina. Non appena si è saputo del con

A che punto è la caccia a Matteo Messina Denaro : Da ventisei anni lo Stato dà la caccia a Matteo Messina Denaro, 56 anni, uno degli ultimi boss di una generazione a cavallo tra la mafia stragista dei corleonesi e i nuovi business globali. Oltre un ...

Brexit - a che punto siamo e cosa può cambiare : (foto: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images) Torna alta l’attenzione su Brexit. Il Parlamento britannico è atteso nella serata del 29 gennaio (alle 20 ora italiana) per un nuovo capitolo del processo che mira a consentire l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Si voteranno infatti gli emendamenti dei parlamentari presentati e ammessi al voto dallo speaker dei Comuni John Bercow: in totale sono sette, e dal loro passaggio ...

L'indice dei beni personali italiano lima qualche punto - -0 - 68% - : Leggermente negativo il settore beni personali a Milano , mostrando un andamento simile al comparto beni personali e casalinghi europeo . Il comparto degli articoli casalinghi in Italia ha esordito a ...

Chievo-Fiorentina - Pioli : 'Muriel sta diventando un punto di riferimento. Lui e Chiesa - che potenziale offensivo' : Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 , l'allenatore viola Stefano Pioli ha commentato così il match: "Per noi tutte le partite hanno un'importanza notevole, perché siamo in ritardo e dobbiamo ...

[Il punto] Attenzione alle chiamate dal 1510 : è l'Istat che vi vuole intervistare. Se non rispondete scatta la multa : Il consiglio è di tenere bene a mente, d'ora in poi, il numero 1510 . Si tratta del numero telefonico che il Garante delle Comunicazioni , l'AgCom, ha assegnato all' Istat su sollecitazione del ...

[Il punto] Reddito di cittadinanza e pensioni a quota 100 a forte rischio nel 2019. Ecco perché : Frena l'economia mondiale Questa mattina i giornali economici di tutto il mondo hanno aperto con la notizia del brusco calo dell'economia cinese: a dicembre l'export è crollato del 4,4% e il settore ...

Rifiuti - un punto di distribuzione anche a Boncore : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Politiche europee per le migrazioni : l'europarlamentare Elly Schlein fa il punto a Lucca : ... come solo l'Europa può essere in grado di fare, il fenomeno migratorio: sia nell'immediato con una politica di accoglienza condivisa, sia con obiettivi a medio e lungo termine che guardino in faccia ...

Politiche europee per le migrazioni : Elly Schlein fa il punto a Lucca : Piuttosto coinvolgente l’incontro con l’europarlamentare Elly Schlein all’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca organizzato dal gruppo di impegno

Higuain chelsea - contatti tra agente e Blues : il punto sulla trattativa : Higuain Chelsea – Il caso Gonzalo Higuain continua a far discutere ed a tenere banco in casa Milan. Sono infatti settimane che il Pipita sta esprimendo il suo malessere, convinto che la sua esperienza in maglia rossonera si sia già conclusa dopo soli pochi mesi. Una decisione che sembra essere stata presa, così come quella […] L'articolo Higuain Chelsea, contatti tra agente e Blues: il punto sulla trattativa proviene da Serie A News ...

Torino-Lione : a che punto è l'opera? La videoscheda : Il governo aveva avviato l'analisi costi-benefici della Tav , e di altre grandi opere in corso di realizzazione, a giugno, come aveva spiegato il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli durante ...

A che punto siamo con i rimpatri in Europa : "Not all people ordered to leave actually leave". Secondo dati della Commissione Europea nel 2015 più di due milioni di persone si trovavano illegalmente sul territorio UE. Malgrado il rimpatrio di centinaia di migliaia, un numero altrettanto cospicuo di immigrati irregolari rimangono illegalmente in Europa (secondo Eurostat circa 618.780 nel 2017).Questi numeri evidenziano i limiti delle politiche europee in tema di rimpatri, elemento ...

Piano energia e clima - importante punto di partenza per lo sviluppo delle imprese elettriche italiane : Gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 rappresentano una grande sfida in cui il nostro settore è pronto a dare il proprio fondamentale contributo di capacità di investimento ed innovazione. Proprio per questo, commenta Simone Mori, Presidente di Elettricità Futura, “la proposta di Piano energia e clima è un importante punto di partenza che consentirà al sistema delle imprese di costruire i propri piani di sviluppo in un quadro di riferimento ...