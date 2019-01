30 gennaio 1969 | 50 anni fa l' ultimo concerto dei Beatles

Blastingnews

: RT @SanMarino_RTV: #Accaddeoggi - Il #30gennaio di cinquant'anni fa l'ultimo concerto dei Beatles - rosdefilippis : RT @SanMarino_RTV: #Accaddeoggi - Il #30gennaio di cinquant'anni fa l'ultimo concerto dei Beatles - Stevenpopart : ./. indimenticabile per la storia del Rock che consacrò definitivamente all'immortalità i più grandi di sempre. Era… - lextraweb : 30 gennaio 1969: 50 anni fa l'ultimo live dei Beatles, su un rooftop di Savile Row a Londra -… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) In quella mattina di 50fa sembrava un giorno come un altro per le vie di Londra. Alle dodici però si sentì della musica a volume alto provenire da un palazzo. Erano ie questo sarebbe stato stato il lorosul tetto della Apple Corps, al civico 3 di Saville Row.L'idea Fin dall'inizio della band aveva in mente di suonare dal vivo con un evento da ricordare: la scelta di suonare sul tetto venne decisa in una riunione alla Apple, l'etichetta fondata dagli stessi, il 26. Ringo Starr ricorda che erano intenzionati a suonare da qualche parte ma non sapevano bene dove. Erano indecisi tra il Palladium e il deserto del Sahara, ma visti i problemi di logistica optarono alla fine per il tetto della Apple.E con loro su quel tetto c'era anche un quinto componente, il tastierista Billy Preston....