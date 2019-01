Zaniolo | il talento è cristallino | immediato il paragone con Totti

Blastingnews

: Roma, Zaniolo pronto a sfidare il passato e il talento Chiesa. Poi il rinnovo | TUTTOmercatoWEB - ASRomaAddict3 : Roma, Zaniolo pronto a sfidare il passato e il talento Chiesa. Poi il rinnovo | TUTTOmercatoWEB - augustociardi : @Rickyrickyric89 Under sarebbe cresciuto comunque, ma va dato atto a Di Francesco di avergli dato spazio. Per il re… -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Nicolò, classe '99, è un centrocampista italiano della Roma e, nonostante la giovane età, è già sotto i riflettori per le sue ultime prestazioni. Come un fulmine a ciel sereno è piombato nel campionato italiano, le aspettative nei suoi confronti sono davvero alte e promettenti, in tutti è riposta la speranza di veder nascere una stella del calcio tricolore, un nuovo idolo per gli appassionati e per le nuove generazioni.Chi è? Nato a Massa, inizia a giocare a calcio prima nello Spezia e poi nel Canaletto fino ad arrivare nelle giovanili del Genoa nel 2008 e nella Fiorentina nel 2010. Dopo aver intrapreso il percorso giovanile a Firenze, nel 2017 viene acquistato dall'Inter emergendo nel Campionato Primavera 2017/18 e mettendo a segno 13 reti. Il trampolino di lancio del giovane Nicolò arriva grazie alla sua maturazione calcistica e al suo approdo a titolo definitivo ...