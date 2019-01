Xiaomi annuncia Mi Band 3 nella nuova colorazione Wine Red

Xiaomi annuncia una nuova tecnologia per i lettori di impronte nel display : Lin Bin, presidente e co-fondatore di Xiaomi, mostra, in un breve video pubblicato su Weibo, una nuova tecnologia per il riconoscimento dell'impronta digitale. L'articolo Xiaomi annuncia una nuova tecnologia per i lettori di impronte nel display proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi annuncia gli smartphone Redmi Note 7 e Note 7 Pro con fotocamera da 48 megapixel : L’azienda cinese Xiaomi ha annunciato i nuovi smartphone Redmi Note 7 e Note 7 Pro con fotocamera da 48 megapixel. I due prodotti condividono buona parte della scheda tecnica, la differenza è proprio nel comparto fotografico posteriore. Il Redmi Note 7 conta su una dual-camera con sensore principale da 48 megapixel Samsung ISOCELL Bright GM1 e uno secondario da 5 megapixel per la profondità di campo. Il Redmi Note 7 Pro ha la medesima ...

Xiaomi annuncia due nuove smart TV e una soundbar - con prezzi aggressivi : Xiaomi ha lanciato in India due nuove smart TV da 43 e 55 pollici, con Android TV e Patchwall, e Mi soundbar, prodotti già presentati in Cina e pronti per i mercati internazionali.

Xiaomi annuncia i Mi AirDots Pro - cuffie wireless leggere e impermeabili con riduzione attiva del rumore : Se cercate un’alternativa economica agli auricolari Apple AriPods, capaci di fornire caratteristiche paragonabili, presto potrete prendere in considerazione gli Xiaomi Mi AirDots Pro. Evoluzione degli AirDots presentati due mesi orsono, si avvicinano ancora di più al prodotto Apple sia sotto l’aspetto del design sia per la costruzione. Parliamo di due auricolari che pesano 5,8 grammi ciascuno, quindi leggeri da indossare. Beneficiano ...

Xiaomi annuncia Mi Box 4 SE - un box TV da appena 24 euro : A soli 24 euro Xiaomi Mi Box 4 SE offre la riproduzione di contenuti 1080p, casting e mirroring dello schermo e comandi vocali avanzati: non è però adatta ad una completa esperienza videoludica.

Xiaomi annuncia Mi Table Lamp Pro e XiaoAI Speaker HD e festeggia i 100 milioni di power bank venduti : Xiaomi afferma di aver spedito oltre 100 milioni di power bank e per per festeggiare presenta due nuovi gadget del proprio immenso ecosistema.

Xiaomi e Redmi annunciano nuove partnership con TCL e TikTok : Xiaomi e Redmi annunciano nuove partnership strategiche con TCL e TikTok per il lancio di nuovi dispositivi intelligenti e di contenuti online.

Xiaomi annuncia il proiettore Mijia Youth Version in Cina : Il colosso cinese ha annunciato in Cina la Youth Edition del proiettore Xiaomi Mijia che avrà un prezzo di 2499 Yuan (circa 318 euro) e inizierà il crowdfunding alle 14:30 del 2 gennaio al prezzo di 2199 Yuan (circa 280 euro). Xiaomi Mijia Youth Edition conserva il display da 40-120 pollici della Versione precedente e adotta lo stesso sistema TV MIUI di Xiaomi TV, con una sorgente luminosa a LED a 1080P a un prezzo inferiore a quanto ...

Xiaomi annuncia il primo smartphone con Snapdragon 855 e 5G e un algoritmo per la fotocamera : È Xiaomi Mi MIX 3 il primo smartphone che utilizza la Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 855, con supporto alle reti 4G

Xiaomi annuncia una partnership con IKEA e lancia una nuova serratura smart : Nelle scorse ore, in occasione della conferenza degli sviluppatori AIOT, Xiaomi ha confermato una collaborazione con IKEA per creare case, mobili e gadget smart