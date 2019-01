Winter Marathon 2019 | i vincitori

gqitalia

: Avete già visto l'ordine d'arrivo completo della Winter Marathon? Eccolo ?? - CoratoAlonso : Avete già visto l'ordine d'arrivo completo della Winter Marathon? Eccolo ?? - PrioreRoberto : RT @adrenaline24h: Il duo bergamasco si aggiudica la 31esima edizione della classica di regolarità riservata ad auto storiche che si è conc… - PrioreRoberto : RT @GdelleValli: Winter Marathon 2019, trionfo della coppia Barcella-Ghidotti -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Da quasi 30 anni Eberhard & Co. è tra i principali sponsor di affascinanti eventi motoristici, in particolare quelli dedicati all’universo delle auto vintage, raduni, gare di regolarità e concorsi d’eleganza. La Maison si è confermata main sponsor e official timekeeper per la 31esima edizione di, l’evento invernale appena conclusosi a Madonna di Campiglio. Per l’edizioneè stato mantenuto il formato di gara suddiviso in 2 tappe separate per un totale di oltre 420 km con 11 passi dolomitici, con 65 prove cronometrate (record assoluto della manifestazione). Cento le auto con concorrenti provenienti da 10 nazioni che sono partite in notturna, dopo le verifiche sportive e tecniche, con le vetture impegnate in un percorso attraverso la Val Rendena con 2 serie di prove cronometrate prima del rientro a Campiglio. Quest’anno Guido Barcella e Ombretta Ghidotti che su ...