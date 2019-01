Vuelta a San Juan 2019 | tappa a cronometro e maglia per Alaphilippe | secondo Valerio

Ciclismo - Vuelta San Juan 2019 : una cameriera denuncia Iljo Keisse per abusi sessuali : In Argentina si sta svolgendo la Vuelta a San Juan, breve corsa a tappe che fa parte del World Tour. In Sudamerica è però scoppiato uno scandalo dopo la disputa della seconda frazione: una cameriera di San Juan ha infatti presentato una denuncia nei confronti di Iljo Keisse per abuso sessuale. L’episodio sarebbe accaduto nei giorni precedenti alla competizione, all’esterno di un bar dove gli atleti della Deceuninck-QuickStep avevano ...

Vuelta San Juan 2019 - Julian Alaphilippe anticipa tutti nella seconda tappa. 2° un ottimo Simone Consonni : Julian Alaphilippe si aggiudica la seconda tappa della Vuelta San Juan 2019, breve corsa a tappe del calendario internazionale che si disputa in Argentina. Frazione da Chimbas a Peri Lago Punta Negra modificata alla vigilia per il grande caldo: i corridori hanno percorso soltanto tre volte il circuito conclusivo per un totale di 132,5 km. Sulla salita di Alto Punta Negra (1.5 km con pendenza media intorno all’8%) nel finale, il corridore ...

Vuelta San Juan 2019 - Fernando Gaviria vince la prima tappa. Sigillo all’esordio con la UAE Emirates - Sagan parte presto : Fernando Gaviria ha vinto la prima tappa della Vuelta a San Juan, breve corsa del calendario World Tour che si svolge in Argentina. Il colombiano si è imposto sul traguardo della San Juan-Pocito, 159 km quasi totalmente pianeggianti per una frazione riservata ai velocisti. Il colombiano ha così messo il primo Sigillo con la nuova casacca della UAE Emirates (la squadra di Fabio Aru), il 24enne ha lasciato la Quick-Step e ha immediatamente fatto ...

Vuelta San Juan : tutte le tappe saranno in diretta tv e in streaming su Eurosport : L’edizione numero 37 della Vuelta San Juan, breve corsa ciclistica a tappe nel territorio della provincia autonoma di San Juan, in Argentina, inizierà domenica 27 gennaio per concludersi domenica 3 febbraio. Inserita nel calendario UCI America Tour dal 2017, fino all’edizione precedente la corsa, che si chiamava Tour de San Luis, era riservata ai dilettanti. Eccetto il cileno Caro che vinse la seconda edizione (1983), nell’albo d’oro della ...

Vuelta San Juan al via : cast stellare con Sagan - Gaviria e Alaphilippe : La stagione del grande ciclismo professionistico entra sempre più nel vivo. Dopo l’esordio al Tour Down Under il gruppo è pronto a dividersi per la prima volta su più fronti, come avviene nei periodi più caldi della stagione. In Australia i protagonisti del Down Under si sfideranno domani, domenica 27 gennaio, nella Cadel Evans Road Race, una gara in linea vinta un anno fa da Jay McCarthy, mentre in Africa si sta correndo la Tropicale Amissa ...

Vuelta San Juan 2019 - tutti gli italiani al via. Attesa per Visconti - Cattaneo e Consonni : Sono 30 i corridori italiani previsti alla partenza della 37ma edizione della Vuelta a San Juan, breve corsa a tappe che si svolgerà nell’omonima provincia dell’Argentina da domenica 27 gennaio a domenica 3 febbraio. Saranno presenti cinque squadre italiane: Androni-Sidermec-Bottecchia, Nippo-Vini Fantini Faizane, Neri Sottoli-Selle Italia-KTM tra le Proessional e Biesse-Carrera Gavardo e Beltrami Tsa-Hopplà-Petroli Firenze tra le Continental. ...

Ciclismo – Nippo Vini Fantini Faizanè si prepara al debutto stagionale alla Vuelta a San Juan : Gli #OrangeBlue si preparano al debutto stagionale previsto per questa domenica 27 gennaio in Argentina, alla Vuelta a San Juan Internacional. Al via gli scalatori del team con Santaromita e Nakane a guidare i due neo-pro Osorio e Acosta. Per le tappe veloci si punterà sui fratelli Damiano e Imerio Cima Le nuove divise #OrangeBlue debutteranno in Sud America, per la precisione in Argentina a San Juan, questa domenica 27 gennaio, sulle ...

Vuelta a San Juan 2019 - i favoriti. Julian Alaphilippe sfida Nairo Quintana : Il mondo del grande ciclismo si sposta dall’Australia all’Argentina: va in scena la Vuelta a San Juan 2019, una delle prime corse a tappe stagionali più interessanti (non facente parte del circuito World Tour, ma che negli anni ha sempre richiamato l’attenzione di molti dei migliori corridori a livello internazionale). Andiamo a scoprire chi saranno i favoriti per il successo finale. L’uomo più atteso sicuramente è Nairo ...

Vuelta a San Juan 2019 : debutto stagionale per Nairo Quintana. Il colombiano non può più sbagliare : Partirà dall’Argentina, precisamente dalla Vuelta a San Juan (che da qualche anno è andata a sostituire il Tour de San Luis), la nuova annata di Nairo Quintana. Il colombiano, uno dei migliori scalatori al mondo, ha deluso davvero tanto nel 2018: per il capitano della Movistar due soli successi di tappa (uno al Giro di Svizzera e uno alla Vuelta di Spagna), ma soprattutto davvero poche soddisfazioni in chiave classifica nei grandi giri ...