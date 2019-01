Viaggio nelle città sostenibili Il cantiere di Chieti è dedicato alla riqualificazione

Viaggio nelle città sostenibili : la scommessa di Caltanissetta sui giovani : Nel cuore della Sicilia, Caltanissetta ha scelto di scommettere sui giovani e sulla innovazione sociale e digitale per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Soprattutto si è deciso di ampliare la rete dei servizi sociali e di trasformarla da un sistema puramente assistenziale a uno più inclusivo. E' con questi strumenti che il Sindaco del capoluogo nisseno, Giovanni Ruvolo ha avviato la sua città sulla strada della piena sostenibilità. I ...

Viaggio nelle città sostenibili. Crotone è a una svolta : Per Crotone il 2019 dovrebbe essere un anno di svolta, l'anno cioè del ritorno al mare. La città sulla costa jonica calabrese, grazie all'avvio di importanti interventi di bonifica delle aree ...

Viaggio nelle città sostenibili. Biella è già a metà percorso : Sono tante piccole immagini a raccontare il percorso di Biella verso la sostenibilità. A descriverle e a metterle in fila una dietro l'altra come fosse un film, è il sindaco della cittadina piemontese, Marco Cavicchioli. Un fotogramma riguarda la nuova rete dei trasporti, un altro il sistema sociale, un altro ancora le nuove imprese agricole e artigianali che stanno fiorendo in città. Tutti insieme, questi fotogrammi, fanno il film di una città ...

Viaggio nelle città sostenibili. Le luci e le ombre su Catanzaro : C'è un grande progetto di recupero degli edifici storici e un impegno preciso in materia di rifiuti al centro della strategia che Sergio Abramo, Sindaco di Catanzaro sta mettendo in campo per rendere la sua città più sostenibile. “Il tema della sostenibilità è al centro della nostra strategia. L'obiettivo che ha mosso fin dall'inizio la mia amministrazione è quello di centrare tutte le grosse fonti di finanziamento per rimettersi o restare al ...

Viaggio nelle città sostenibili. Cosa significa "ri-ammagliare" Benevento : E' ri-ammagliare la parola chiave intorno alla quale è definita la strategia di Benevento per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Almeno questo è il termine con cui Luigi De Nigris, assessore alle Politiche Ambientali, Energetiche, Raccolta differenziata e ciclo dei rifiuti del Comune di Benevento, ha voluto usare per spiegare in che modo la sua città sta lavorando per cercare di migliorare la qualità della vita dei cittadini. “Agendo ...

Viaggio nelle città sostenibili. Bolzano vuole emulare il modello Copenaghen : Una aspettativa di vita tra le più alte in Italia e quindi al mondo, un livello di assistenza sociale invidiabile, una università che attrae studenti da tutto il mondo, e persino, un termovalorizzatore che permette una gestione energeticamente efficiente dei rifiuti. Sono questi i fattori che fanno di Bolzano una delle città italiane capoluogo di provincia più vicine al conseguimento degli obiettivi definiti dall'Agenda 2030 ...

Viaggio nelle città sostenibili. Il modello di Brindisi per cambiare rotta : Sono i ragazzi, la loro possibilità di formarsi, di crescere e di dar vita a nuove imprese, le carte su cui Riccardo Rossi, nuovo sindaco di Brindisi, punta per favorire la piena trasformazione della sua città. Stretta dentro uno sviluppo legato all'industria pesante - energia e petrolchimico - la sfida della città pugliese è prendere decisamente la strada della definitiva transizione verso un nuovo modello di sviluppo basato sulla "economia ...

Viaggio nelle città sostenibili. Come funziona il softpower scelto da Ancona : Sulla strada verso la piena sostenibilità, in sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, ha scelto di giocare la carta del softpower: nessun dirigismo, ma interventi puntuali volti ad accompagnare le proposte che arrivano dal territorio. Per esempio da Fincantieri, che vuole ampliare i suoi impianti per la produzione delle grandi navi da crociera, o dall'Università Politecnica delle Marche, che invece vuole ampliare il ...

Viaggio nelle città sostenibili. Strano a dirsi - ma persino Aosta ha qualche problema : Poco meno di 35 mila abitanti in fondo a una valle attraversata dalla Dora Baltea e circondata dalle cime più alte delle Alpi - il Gran Paradiso a sud e il Monte Bianco e il Cervino a Nord - e con una grande acciaieria - Cogne Acciai Speciali - proprio a due passi dal centro. Anche per una città come Aosta, la strada verso una maggiore sostenibilità presenta sfide tutte particolari che devono essere ...

Viaggio nelle città sostenibili. A Ferrara il record della raccolta differenziata : Altri 19 chilometri di piste ciclabili, ancora più energia da fonti rinnovabili, una raccolta differenziata da record e progetti europei che puntano alla messa in sicurezza del patrimonio storico, alla valorizzazione delle risorse naturali e alla lotta allo spreco di cibo. "Da un anno esatto l'introduzione della tariffa puntuale, ci ha consentito di arrivare nell'aprile 2018 a una percentuale di raccolta differenziata pari ...