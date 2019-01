Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 09 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 8.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio a Roma code sul raccordo anulare in carreggiata interna tra cassia veientana e salaria e tra la diramazione Roma sud e appia, mentre in esterna troviamo code a tratti tra boccea e casal lumbroso, tra Roma fiumicino e pontina e proseguendo da torbella monaca e tiburtina rallentamenti anche su la diramazione Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 8.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio a Roma code sul raccordo anulare in carreggiata interna tra la diramazione Roma sud e l’ardeatina, mentre in esterna code tra boccea e pisana, code a tratti tra Roma fiumicino e laurentina e proseguendo all’altezza dell’a24 e della flaminia rallentamenti anche su la diramazione Roma nord tra settebagni ed il ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 7.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio code sul raccordo anulare di Roma in carregguiata esterna tra appia e tuscolana e proseguendo tra salaria e flaminia questa la causa dei rallentamenti anche su entrambe le diramazioni dell’a1 sul tratto urbano dell’a24 consuete code tra torcervara e la tangenziale est in direzione di Roma un incidente crea Code ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENI BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO I PUNTI CRITICI RESTANO LA VIA COLOMBO, QUI CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA E L VIA CASSIA, CODE IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE NORD E RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO, IN ESSTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E NOMENTANA IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA A SEGUIRE TRA CASILINA E APPIA E ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA SULLA Roma-FIUMICINO CODE DA VIA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACIOALLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO, IN ESSTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E NOMENTANA IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA A SEGUIRE TRA CASILINA E APPIA E ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA SULLA Roma-FIUMICINO CODE DA VIA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACIOALLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 18.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA Roma-FIUMICINO E E VIA DEL MARE A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E NOMENTANA IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E APPIA POI TRA PISANA E AURELIA SULLA Roma-FIUMICINO CODE DA VIA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 18.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO SI INTENSIFICA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE VIA DEL MARE E TIBURTINA IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E IN USCITA DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO ALTRE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN NTERNA, ANCORA CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DA VIA FIORENTINI RIENTRIAMO SUL RACCORDO, RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA Roma-FIUMICINO, QUI CODE DA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 17.05 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE IN INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIA FIORENTINI RIENTRIAMO SUL RACCORDO, RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD CI SPOSTIAMO SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE IN INTRNA TRA LE USCITE NOMENTANA E A24 MENTRE, IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E ARDEATINA SULLA VIA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E CECCHINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTRE CODE SULLA VIA APPIA NEI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA A SEGUIRE CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E A 24 CI SPOSTIAMO IN INTERNA, ALTRE CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA, IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO: CI SONO INFATTI CODE DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST PER LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO DI IMMISSIONE SULLA STESSA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO A SEGUITO DI UN INCIDENTE. IL TRAFFICO È DEVIATO SUL VECCHIO TRACCIATO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 28 GENNAIO 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO TRA SALARIA E NOMENTANA; IL TRAFFICO È TORNATO QUINDI A SCORRERE SU TUTTE E TRE LE CORSIE DI MARCIA. DISAGI, INVECE, PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI LAVORI IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA IL RACCORDO E TOR ...