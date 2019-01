Vesuvio | incendi 2017 | danneggiata l’80% della superficie boscata

meteoweb.eu

(Di martedì 29 gennaio 2019) Situazione ambientale complessa in Campania, dopo la stagione estiva, caratterizzata da violentiche hanno devastato la zona del. In particolare i danni arrecati daglinei mesi di luglio e agostonel perimetro del Parco Nazionale delhanno interessato undi 3.194 ettari, pari a circa l’80%complessiva, e sono stati ripartiti per classi di severità: alta 374 ettari, medio-alta 2.147, medio-bassa 466 e bassa 207.E’ il risultato di uno studio commissionato dall’Ente Parco Nazionale delal Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II a seguito deglinell’estate di due anni fa che devastarono intere macchie di verde nell’area protetta.Ai fini dell’individuazione delle aree da sottoporre ad interventi di recupero ...