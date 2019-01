Venezuela | Guaidò e Usa chiudono i rubinetti a Maduro

Guaidò : Venezuela ha bisogno della Ue : 3.58 Il Venezuela ha bisogno dell'aiuto dei Paesi europei per ricostruire la nazione. Lo ha affermato il presidente autoproclamato,Juan Guaidò,a Sky News. "Penso che non si tratta solo dell'aiuto degli Stati Uniti,ma in definitiva a livello internazionale. Con i Paesi europei che sono disponibili ad aiutare a ricostruire", ha aggiunto. Guaidò sta sfidando Nicolas Maduro per la presidenza del Venezuela, un'iniziativa che è stata appoggiata ...

Caos in Venezuela : Guaidò e USA bloccano le entrate del governo : Il paese Venezuelano è nel Caos più totale e ad approfittarne è il Presidente del Parlamento di Caracas, Juan Guaidò, il quale grazie all'appoggio internazionale di cui gode, ha assunto i poteri dell'Esecutivo. L'avversario di Maduro dichiara che prenderà il controllo dei fondi della petrolifera statale Pdvsa negli Usa, che per il governo del Venezuela rappresenta circa il 70 percento delle entrate. Tutta la vicenda è stata fatta nell'arco ...

Guaidó acquisisce beni Venezuela estero : 0.00 Juan Guaidó, il presidente autoproclamato del Venezuela che ha assunto i poteri dell'esecutivo, ha dato inizio a una "presa di controllo progressiva e ordinata" degli asset del Paese latinoamericano all'estero. La decisione è stata presa per evitare che il presidente eletto Nicolas Maduro non sperperi tutto in caso dovesse rinunciare alla poltrona. "Per impedire che al momento della sua uscita (...) l'usurpatore e la sua banda cerchino di ...

Venezuela - Guaido’ e Usa chiudono rubinetto Pdvsa a Maduro. Bloccate il 70% delle entrate del governo Venezuelano : Reso piu' forte dall'appoggio internazionale, Juan Guaido' - il presidente del Parlamento di Caracas che ha assunto i poteri dell'Esecutivo - ha alzato il tiro nella sua sfida contro Nicolas Maduro annunciando che prende il controllo dei fondi della petrolifera statale Pdvsa negli Usa, chiudendo cosi' il rubinetto dal quale proviene piu' del 70% dei fondi di cui dispone il governo del Venezuela. Tutto si e' consumato nel giro di un'ora: il ...

Escalation in Venezuela : Guaidò vuole controllo asset petroliferi. Trump : sanzioni contro Maduro : Torna caldo il fronte Venezuela con una doppia dichiarazione. La prima è del consigliere per la sicurezza Usa John Bolton , che nella serata di lunedì 28 gennaio ha invitato l'esercito Venezuelano ad ...

Venezuela - appello di Guaidò alla popolazione : 'Scendete in piazza' - Usa : 'Nuove sanzioni contro Maduro' : Guaidò ha inoltre dichiarato che la protesta di sabato coinciderebbe con lo scadere dell' ultimatum imposto dall'Ue per obbligare Nicolas Maduro a indire nuove elezioni. Gli Stati Uniti e diverse ...

Venezuela - Guaidó : 'Prendo il controllo dei beni del Paese all'estero' : Juan Guaidó, il presidente autoproclamato dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, ha annunciato di aver dato inizio a una 'presa di controllo progressiva ed ordinata' dei beni del Paese latinoamericano ...

Venezuela - Guaidò : “Ho preso il controllo degli asset del Paese all’estero”. Usa : “Sanzioni sul greggio - bloccati 7 miliardi” : Juan Guaidò, il presidente dell’Assemblea Nazionale Venezuelana che ha assunto i poteri dell’esecutivo, ha informato oggi che ha dato inizio a una “presa di controllo progressiva ed ordinata” degli asset del Paese latinoamericano all’estero. In un comunicato diffuso su Twitter, Guaidò ha detto che “è necessario impedire che nella sua fase di uscita, e non contento di aver rubato tutto quello che hanno rubato dal Venezuela, ...

Venezuela - Guaidó : “Prendo controllo dei beni all’estero” : Juan Guaidó, il presidente autoproclamato dell’Assemblea Nazionale Venezuelana, ha annunciato di aver dato inizio a una «presa di controllo progressiva ed ordinata» dei beni del Paese latinoamericano all’estero, «per evitare che l’usurpatore e la sua banda cerchino di “raschiare il fondo del barile”», ha detto in una nota pubblicata su Twitter....

Venezuela - Guaidò chiama la piazza e ringrazia Macron - Merkel - Sanchez : Il leader dell'opposizione Venezuelana autoproclamatosi presidente ad interim Juan Guaidò chiama la popolazione a due nuove mobilitazioni, e intervistato da Le Figaro, ringrazia Macron, Merkel e ...

Venezuela - laeder opposizione Guaidò inviata il popolo a scendere in piazza : Per il sabato successivo ha annunciato invece dimostrazioni di massa "in ogni angolo del Venezuela" e ovunque nel mondo.

Guaidò ai Venezuelani : tutti in piazza : Per il sabato successivo ha annunciato invece dimostrazioni di massa "in ogni angolo del venezuela" e ovunque nel mondo.

Guaidò ai Venezuelani : tutti in piazza : 3.06 In un messaggio in diretta televisiva il leader dell'opposizione venezuelana autoproclamatosi presidente ad interim Juan Guaidò ha chiamato la popolazione a due nuove mobilitazioni durante la settimana entrante. La prima è stata convocata mercoledì a mezzogiorno: Guaidò ha chiesto ai suoi sostenitori di uscire da case e uffici per una manifestazione pacifica di due ore. Per il sabato successivo ha annunciato invece dimostrazioni di massa ...

Venezuela - appello di Guaidò ai militari : 19.06 Il leader dell'opposizione Venezuelana, Juan Guaidò, ha chiesto ai militari di "non sparare al popolo del Venezuela". "Soldato Venezuelano è tempo di schierarsi con la Costituzione, non è il momento della paura. Non sparare al popolo, non reprimere dimostrazioni pacifiche",ha affermato in un comizio,promettendo che l'omicidio dei giovani che protestano e dei cittadini "non resterà impunito". "L'amnistia è per mettersi dalla parte della ...