Venezuela | gli USA esortano l' esercito a schierarsi con l' opposizione

Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni economiche contro il governo di Maduro in Venezuela : L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una serie di sanzioni contro la compagnia petrolifera di stato del Venezuela, la PDVSA. Il segretario del Tesoro Steve Mnuchin ha spiegato che l’obiettivo è colpire «i responsabili del tragico declino

Dagli Usa nuove sanzioni al Venezuela per soffocare il regime di Maduro : Gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni al Venezuela, avviando così nella pratica la strategia finalizzata a soffocare il regime di Maduro sul piano economico. Washington infatti ha annunciato che da ora in poi tutti i ricavi della compagnia Petroleos de Venezuela, e quelli della sua sussidiaria americana Citgo, dovranno essere versati su un conto...

Venezuela - Guaidò : “Ho preso il controllo degli asset del Paese all’estero”. Usa : “Sanzioni sul greggio - bloccati 7 miliardi” : Juan Guaidò, il presidente dell’Assemblea Nazionale Venezuelana che ha assunto i poteri dell’esecutivo, ha informato oggi che ha dato inizio a una “presa di controllo progressiva ed ordinata” degli asset del Paese latinoamericano all’estero. In un comunicato diffuso su Twitter, Guaidò ha detto che “è necessario impedire che nella sua fase di uscita, e non contento di aver rubato tutto quello che hanno rubato dal Venezuela, ...

Venezuela - ora la battaglia si sposta sul petrolio : Senza contare che il probabile rallentamento dell'economia mondiale eroderebbe la domanda mondiale di greggio. Chi potrebbe essere avvantaggiato da questa situazione è l'Iran. Per evitare un drastico ...

Venezuela - come si è arrivati al caos. Ora Maduro non caccia i diplomatici Usa ma si scaglia contro l’Ue : Tre Venezuelani su quattro hanno perso in media 8 chili ciascuno, e la mortalità infantile è aumentata del 10 per cento, tre milioni sono ridotti completamente in miseria. Chi può scappa in Colombia. Ecco la situazione in un Paese un tempo ricchissimo ...

Caos Venezuela? Gianni Minà : “Gli Stati Uniti vogliono il petrolio” : Secondo il giornalista conoscitore della situazione politica in America Latina, il Paese sta subendo una prepotenza inaudita “Il Venezuela è in atto da 3-4 anni una violenta pressione, è imbarazzante come non ce ne si accorga. Senza dubbio il Paese sta subendo una prepotenza inaudita con l’appoggio del mondo occidentale sempre pronto a urlare in difesa dei diritti umani ma assolutamente agnostico quando si tratta di dare un giudizio onesto”. E’ ...

Lega e M5s si dividono ancora sul Venezuela : volano gli stracci tra Salvini e Di Battista : "Mi meraviglio di Salvini che fa il sovranista a parole ma poi avalla, come un Macron o un Saviano qualsiasi, una linea ridicola", ha aggiunto il pentastellato. Poi la replica del leghista: "Parla a vanvera"

Delegato russo all'Onu - Venezuela : "Come reagireste se la Russia proponesse di affrontare nel Consiglio di sicurezza la protesta dei Gilet ... : Non possiamo rimandare questa conversazione cruciale che attira l'attenzione di tutto il mondo per il beneficio del Venezuela e tutti la regione', ha detto Pompeo. Secondo Nebenzia, l'unico scopo ...

Venezuela - la Russia accusa gli Stati Uniti all'Onu : "Un golpe contro Maduro" : Scontro totale tra Stati Uniti e Russia sulla crisi in Venezuela. Scontro che va in scena all'Onu, convocato per la situazione del Paese sudamericano. "L’esperimento socialista in Venezuela è fallito, la gente è alla fame. Il regime di Maduro è mafioso e illegittimo. Poniamone fine. Queste le duriss

Venezuela - l Ue 'Elezioni libere o nuove azioni'. La Russia 'Colpo di stato degli Usa' : ... 26 gennaio 2019 Il presidente Venezuelano ha risposto via Twitter: 'non riposeremo fino a quando non avremo sconfitto il colpo di stato con cui si pretende di interferire nella vita politica del ...

Venezuela - la Russia 'Colpo di stato degli Usa'. L Ue 'Elezioni o nuove azioni - anche su Guaidò presidente' : L'alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini, ha ribadito la posizione espressa già due giorni fa, sollecitando 'con forza la tenuta urgente di elezioni presidenziali libere, ...

Venezuela - Spagna-Germania-Francia : "Elezioni subito" | Salvini : "D'accordo" | Russia : gli Usa stanno tentando un golpe : Se il voto non si svolgerà entro otto giorni Macron, Merkel e Sanchez appoggeranno l'autoproclamazione alla presidenza del leader dell'opposizione. Guaidò: "Grazie per l'impegno"