VD | Gran consiglio vuole nuova legge sui taxi

Consiglio d’Europa : ‘In Italia i politici incitano all’odio - preoccupati per chiusura dei porti ai mi Gran ti’. Lega : ‘Inaccettabile’ : politici che incitano all’odio e un discorso pubblico inquinato da razzismo e xenofobia, in particolare nei media e sul web. E’ la fotografia che dell’ Italia che emerge dal rapporto di monitoraggio sul nostro Paese stilato dal Consiglio d’Europa e votato a Strasburgo. Un documento che la de Lega zione Italia na, bipartisan, voleva cambiare con emendamenti tutti però rigettati. Nella relazione su cui si basa il rapporto si ...

Mi Gran ti - Di Stefano - M5s - : il presidente del Consiglio è Conte : Roma, 9 gen., askanews, - 'Il presidente del Consiglio è Giuseppe Conte e la politica migratoria è materia di competenza del governo, non di un singolo ministro. Dal primo giorno, Conte ha detto che avremmo preso donne e bambini, gli individui più in difficoltà. Penso sia ...

Oggi Consiglio Ue : 49 miGranti in attesa |10 Paesi pronti - ma Malta vuole garanzie : Spiraglio per i 49 migranti sulle navi Sea Watch e Sea Eye. Dieci Paesi si sono offerti di ricevere i migranti se Malta aprirà i suoi porti per lo sbarco. Ma La Valletta chiede che siano ridistribuiti altri 249 profughi salvati nei giorni scorsi. Oggi vertice a Bruxelles. Salvini a "Quarta Repubblica": "Qui non viene nessuno".