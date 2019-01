tg24.sky

: RT @SkyTG24: Usa, medico prescrive biscotti alla marijuana a bimbo di 4 anni - thepariente : RT @SkyTG24: Usa, medico prescrive biscotti alla marijuana a bimbo di 4 anni - cireshika1 : RT @SkyTG24: Usa, medico prescrive biscotti alla marijuana a bimbo di 4 anni - SkyTG24 : Usa, medico prescrive biscotti alla marijuana a bimbo di 4 anni -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Il dottore ha diagnosticato, in modo errato per la Medical Board of California, un disturbo bipolare e uno da deficit di attenzione: la sua licenza è stata sospesa non per la prescrizione della ...