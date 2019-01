Delusa, offesa, umiliata da Stefano Torrese! A Uomini e Donne è finita con Pamela Barretta

(Di martedì 29 gennaio 2019) E’ una delle dame più belle, apprezzata e conosciute del parterre femminile di, parliamo diBarretta. La Barretta lavora come guardia di vigilanza privata. Tra le sue foto, ce ne sono in effetti diverse che la ritraggono in divisa.E’ una donna che ama la lettura: in una puntata diha citato Charles Baudelaire, cosa che ha lasciato tutti stupiti. La bellaaveva creduto di aver trovato l’amore inTorrese, nuovo volto di, salvo poi scoprire che il cavaliere aveva chiesto anche il numero della dama Roberta Di Padua.Nel corso delle ultime puntate del trono over di '',Barretta ha voluto chiudere la conoscenza conTorrese che ha espresso il desiderio di frequentare Roberta (come prima scelta) per togliersi ogni dubbio sull'autenticità dei propri sentimenti. La dama, al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, ha confessato di essersi sentita “: avevo detto a mia madre che lui era diverso e invece…“.In realtà, il cavaliere sembra aver voluto tenersi aperte varie porte dopo cheha accettato, senza una spiegazione plausibile, il numero di Riccardo (l'ex di Ida Platano). Scatenando, così, una reazione di gelosia assai palese che, forse, si è trasformata in una non tanto velata 'ripicca': "ha detto che tiene a me nel momento in cui ha capito che mi sta perdendo. Mi ha visto ballare con Riccardo e aveva la coda tra le gambe. Nessuno mi toglie dalla testa una frase che ho sentito parlando con le altre: “Roberta era la sua prima scelta“.