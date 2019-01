Università | quando il potere fa scappare la cultura Perché la libertà accademica è

ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 gennaio 2019) Secondo una vulgata molto rozza e facilmente confutabile, nel XVI secolo la culla del sapere era l’Italia. Nel Seicento il Regno Unito e i Paesi Bassi. Nel Settecento la Francia. Nell’Ottocento la Germania. Nel Novecento gli Stati Uniti. Nel nostro secolo nessuno dubita che la bussola si sposterà in Oriente, ma non è ancora chiaro se in Cina o in India. Sarà davvero così? Il rapporto tra scienza egioca un ruolo importante e potrebbe rendere questa previsione meno consistente di quanto appaia.Come scrisse Giancarlo De Carlo nel 1968, l’autoritarismo ebbe un peso non indifferente nell’emigrazione del sapere: “Con la Compagnia di Gesù alla fine del Cinquecento si impone, nelledell’area della Controriforma, il principio dell’autorità, e col principio di autorità il germe corrosivo della libera tensione che aveva caratterizzato le comunità degli studi del ...