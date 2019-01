Unicredit | Mustier | fusioni bancarie in Ue? Solo se tagliano costi

Carige - file sul tavolo di Mustier Unicredit pronta a certe condizioni : UniCredit potrebbe candidarsi all’acquisto di Carige , ma solo a determinate condizioni . Da qualche giorno governo e commissari sono al lavoro per individuare un compratore e avrebbero avviato contatti con diversi istituti italiani. Secondo i rumors il dossier sarebbe arrivato anche sulla scrivania dell’amministratore delegato di UniCredit Jean Pierre Mustier al quale in questa fase non dispiacerebbe prendere parte a ...

Unicredit - il piano B di Mustier : scissione tra Italia e asset esteri : «One UniCredit, One bank», era lo slogan con cui Jean Pierre Mustier lanciò il piano triennale Transform 2019 di UniCredit. Sarà così anche oltre l’orizzonte del piano? O in prospettiva la banca si dividerà in due? Senza rischio Italia, un polo basato in Germania con pochi Npl e rating più alto, è l'ipotesi al vaglio del vertice. La banca: no comment, avanti con One Bank...