Una petizione vuole portare Scooby-Doo nel prossimo Mortal Kombat

Sparito da due anni : Una petizione per continuare le ricerche di Luigi : Di lui si persero le tracce poco dopo le due del 12 febbraio 2017, quando fu visto aggirarsi per l'ultima volta sulle colline di Vico Equense dove aveva appena fatto visita a uno zio. Da quel momento ...

Separare Instagram e Whatsapp da FacebooK : Una petizione negli Stati Uniti : Mark Zuckerberg, fondatore di FacebooK (Getty Images) negli Stati Uniti alcune fondazioni stanno chiedendo alla Federal Trade Commission (Ftc), l’autorità in difesa dei consumatori, che FacebooK sia smembrato, separando Instagram e Whatsapp, a seguito delle violazioni della privacy e dei dati degli utenti, che hanno avuto il via con lo scandalo Cambridge Analytica. I rappresentati legali di organizzazioni come Open Market Institute, Color ...

I Maroon 5 si esibiranno al Superbowl 2019 : ma spunta Una petizione contro la band : Dopo una serie di rifiuti, gli organizzatori dell' Half Time del Superbowl 2019 sono riusciti a mettere insieme una line-up per lo show, ma le polemiche intorno all'evento per la vicenda Kaepernick ...

Peugeot e-Legend - Una petizione per farla produrre : La Peugeot e-Legend presentata allo scorso Salone di Parigi è subito diventata una delle concept del marchio francese più apprezzate di sempre. Il suo look rétro ispirato alla 504 Coupé abbinato a tecnologie moderne, a partire dal powertrain elettrico, ha fatto breccia nel cuore degli appassionati che hanno dato vita a una petizione per farla produrre. Obiettivo quasi raggiunto. Su Change.org è infatti possibile unirsi alle oltre 52.000 persone ...

CasaPound a Sesto San Giovanni : Una petizione contro il raduno : 'Chiediamo con convinzione di non concedere spazi pubblici ai fascisti del terzo millennio': l'appello nelle ultime ore circola sui social, e raccoglie sempre più adesioni. Oltre 2000, per ora. A ...

Chiusura entro fine anno - le mamme lanciano Una petizione per salvare Kidsville : [ ] Anziché investire con nuove proposte e iniziative per attirare nuove adesione abbiamo assistito in questi anni ad una politica commerciale improntata solo a tagli dissennati: progressivamente un ...

Sicurezza - il sindacato di polizia incontra il Questore : 'Riunione insoddisfacente'. In arrivo Una petizione : ASCOLI PICENO La Segreteria Provinciale del Siulp di Ascoli Piceno insieme a quella Regionale ha incontrato il Questore di Ascoli Luigi De Angelis, sulla situazione del Commissariato di San Benedetto ...

Pattinaggio artistico - Campionati Italiani 2019 : Matteo Rizzo e Daniel Grassl - Una sana competizione interna che può fare bene al vivaio azzurro : In occasione dei Campionati Italiani 2019 di Pattinaggio artistico che andranno in scena questo fine settimana al Palaghiaccio di Trento assisteremo ad un confronto davvero interessante. Dopo un inizio di stagione a dir poco perfetto si sfideranno infatti per la prima volta dopo i Nazionali scorsi di Milano Matteo Rizzo e Daniel Grassl. Entrambi gli atleti arrivano a Trento dopo gare incoraggianti e positive, in cui hanno dimostrato di poter ...

Ponte Morandi : Una petizione per vedere il video del crollo : Tutto sembra pronto per la demolizione, con un team di società tutte genovesi con capofila Carena, ma le esigenze giudiziarie dell’inchiesta rischiano di rimandare tutto al 2019. La demolizione a blocchi La Procura, infatti, scrive Il Secolo XIX, si starebbe orientando per una soluzione che preveda una demolizione ‘a blocchi’, ovvero il benestare graduale alla demolizione delle aree che non sono considerate di interesse investigativo. I periti ...

Una petizione chiede l'e-voting per tutti gli svizzeri all'estero : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Cancellato il nome di Gesù dalla canzone di Natale - l'alunna si ribella e lancia Una petizione : Le maestre le chiedono di omettere il nome di Gesù dalla canzoncina di Natale per non offendere la sensibilità dei vicini di banco non cattolici, ma una bambina delle elementari si ribella, raccoglie le firme dei compagni e ottiene alla fine che nella recita natalizia il brano venga cantato nella versione originale. Accade in una scuola elementare della Riviera del Brenta, ai confini tra le province di Venezia e Padova. La piccola ...

Revenge porn - sul Web Una petizione per chiedere l’introduzione del reato anche in Italia : Insieme in Rete con I Sentinelli e Bossy hanno diffuso una petizione attraverso la piattaforma Change.org per chiedere al presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, una legge per contrastare il fenomeno del Revenge porn, la pratica che in sostanza consiste nella pubblicazione o nella minaccia di pubblicazione di foto o video intimi senza il consenso della persona ripresa spesso a scopo di estorsione.Continua a leggere

Revenge porn - Una petizione perché diventi un reato : (foto: Dominic Lipinski/PA Wire) Una petizione per chiedere al Parlamento di approvare una legge sul Revenge porn. L’iniziativa, che sarà presentata questa mattina, nasce dalle associazioni Insieme in rete, I Sentinelli e Bossy. Il testo, sottoscrivibile sulla piattaforma Change.org, chiede che venga inserito uno specifico reato nel codice penale. Una norma cioè che punisca la pratica di pubblicare in rete foto o video intimi di una persona, ...

Il Negroni compie 100 anni - per festeggiare il cocktail rosso rubino Firenze organizza Una competizione tra barman : Il Negroni, uno dei cocktail più diffusi nel mondo, compie 100 anni. Si dice che il Negroni sia stato miscelato per la prima volta presso il Caffè Casoni di Via de' Tornabuoni, oggi Caffè Giacosa. ...