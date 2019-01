Una certa tendenza del cinema italiano

F1 - Stampa polacca certa : 'Ecclestone avrebbe offerto a Kubica Una vettura più competitiva' : Bernie Ecclestone si sarebbe assicurato un posto migliore per Robert Kubica all'interno del Circus, parola di Marcin Czachorski. In un'intervista rilasciata ai microfoni di sport.pl, infatti, l'ex portavoce ufficiale del pilota polacco ha rivelato come 'Mr E' avrebbe cercato di portare l'attuale pilota della Williams in una scuderia estremamente più competitiva nel 2019, ...

Eleonora Giorgi : "Non mi piacciono i signori di Una certa età - ne vorrei uno di 50 anni - 48 - 46..." : Intervistata dal settimanale Chi, Eleonora Giorgi ha raccontato che l'esperienza all'interno della Casa del Grande Fratello Vip "ha scatenato una sorta di nuova vitalità in me". L'attrice ha spiegato che "è stato un recupero dell’adolescenza che io non ho vissuto, sono una ragazza cresciuta troppo in fretta". Quindi ha rivelato l'intenzione di sottoporsi alla chirurgia estetica (in realtà già in passato "ho dovuto mettere a posto la pelle ...