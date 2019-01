Un nuovo dispositivo che converte il wifi in elettricità

Come funziona Echo Input - il nuovo dispositivo di Amazon per Alexa : 24/01/2019 Scienza e tecnologia Il device consente ai clienti di aggiungere le capacità di Alexa agli altoparlanti in commercio Sottile, smart ed economico. Amazon lancia anche in Italia Echo Input , il nuovo ...

Cancro : ecco il nuovo dispositivo per la diagnosi precoce - funziona attraverso il respiro : Il Breath Biopsy sviluppato dalla compagnia britannica Owlstone Medical è un dispositivo non invasivo, simile a un etilometro, che potrebbe rappresentare una svolta nella diagnosi e terapia di molte patologie, tra cui il Cancro. Come la stessa azienda produttrice dichiara, l’obiettivo del dispositivo è quello di fornire una diagnosi precoce di tumori e altre patologie infiammatorie e infettive, allo scopo di salvare più di 100.000 vite e ...

Un tablet LG per il nuovo anno : che dispositivo sarà? : LG potrebbe rilanciarsi nel settore dei tablet, visto il passaggio presso la WiFi Alliance ed il Bluetooth SIG di un nuovo terminale, contraddistinto dalla sigla LG-V426. Non si sa molto sulle specifiche tecniche di questo dispositivo, di cui sono state confermate solo le connettività Bluetooth 4.2 e WiFi 802.11 a/b/g/n, cosa che lascia pensare possa essere equipaggiato con un chipset un po' datato (lo suggeriscono gli standard supportati, ...